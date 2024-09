“Pazza idea”, Fonseca sorprende tutti: tifosi pazzi di lui

Il Milan di Fonseca vince e convince contro il Lecce per 3-0, trovando la terza vittoria di seguito in campionato. Una conferma fondamentale dopo il derby vinto,

I rossoneri, dopo la vittoria contro il Lecce, si preparano al test Leverkusen, mercoledì sera in Germania. Una sfida che farà capire se il Milan ha fatto davvero uno step in avanti.

Il Milan sembra finalmente aver dato una svolta al suo campionato dopo un inizio a dir poco burrascoso grazie a tre vittorie consecutive di cui una pesantissima nel derby di Milano, partita chiave che ha forse dato la spinta definitiva sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista tattico.

Il Milan ora viaggia su un ritmo diverso e lo dimostrano i tre gol segnati al Lecce in cinque minuti che hanno chiuso la partita già nel primo tempo così come era successo già col Venezia. I meriti vanno soprattutto al mister Paulo Fonseca, il quale ha dato nuova linfa alla squadra grazie ad un cambio modulo che ha portato il Milan ad invertire la rotta di una stagione partita in salita, l’allenatore rossonero ha cambiato nel momento più difficile e ne è uscito con una nuova consapevolezza, dominando l’Inter e restituendo nuovamente i colori rossoneri alla città di Milano.

“Una pazza idea”: l’analisi sulle mosse di Fonseca

In merito alla vittoria del Milan contro il Lecce, ha parlato così Franco Ordine, presente questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport.

“Alzi la mano chi ha mai immaginato che, schierando insieme Leao e Pulisic sui fianchi e aggiungendo poi Morata e Abraham a pestare le zolle centrali, dandosi il cambio da bravi sodali, se si ferma uno, torna indietro l’altro, per tornare a coprire e a recuperare palloni preziosi, si potesse scoprire una vena offensiva mai considerata nemmeno davanti a una dose di ottimismo sfrenato. E invece nelle pieghe della sosta settembrina per le nazionali, guardando il lago di Como dove ha deciso di fissare la sua residenza, Paulo Fonseca ha avuto quella pazza idea trasformata dal derby a ieri sera in una mossa vincente”.

Fonseca è passato in una settimana dall’essere ad un passo dall’esonero ad essere quasi adorato dai propri tifosi. Complici, come sottolineato da Franco Ordine, delle mosse coraggiose che poi in fondo hanno pagato. E che gli hanno fatto guadagnare il supporto di tutti i tifosi del Milan.