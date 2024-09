“Problemi di individualità”: Milan, sentenza netta l’ex rossonero sulla difesa

Per fare passi avanti, il Milan deve cominciare a blindare la difesa. Ne è sicuro anche l’ex rossonero, che ha criticato le individualità del reparto arretrato.

In queste prime giornate Paulo Fonseca non è riuscito a migliorare quanto fatto dal predecessore Pioli, anzi. Il tecnico portoghese ha ottenuto solamente due punti in tre partite. Il problema alla radice va individuato non solo per problemi di singoli, ma anche per il reparto arretrato troppo fragile. Due gol subiti a partita non sono numeri da squadra che vuole lottare per i piani alti della classifica.

Se vorrà prolungare la sua avventura in rossonero, l’ex allenatore di Roma e Shakhtar dovrà blindare la difesa già dal match di questa sera contro il Venezia. A sottolineare gli errori da matita rossa anche un grande ex difensore rossonero, Billy Costacurta. L’opinionista di Sky ha parlato come segue nell’edizione odierna di Sportweek:

“Certi movimenti che dovrebbero essere naturali nei giocatori dei grandi club, quelli del Milan non li fanno: o non ce li hanno naturalmente o in questo momento non sono abbastanza concentrati per effettuarli. Sbagliano non solo a livello di reparto, ma pure individuale: questa è la cosa grave“.

L’ex centrale ha inoltre evidenziato quanto segue:

“Nella mia carriera ho imparato che correre in avanti è molto più semplice che farlo all’indietro. Quando attacchi puoi improvvisare, anzi, più sei imprevedibile e meglio è per disorientare e poi colpire l’avversario. Al contrario, nella fase difensiva devi fare attenzione ai movimenti dei tuoi compagni di linea e a quelli dell’avversario che ti corre di fianco.”

Per superare i problemi di inizio stagione, il Milan dovrà attaccare e difendere come un’unica entità. Solo così il futuro inizierà a sorridere.