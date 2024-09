Prossimo al rientro: Fonseca lo porta in panchina in Milan-Venezia

Il tecnico del Diavolo si appresta a riabbracciare un suo giocatore rientrante dall’infortunio, si siederà in panchina contro i lagunari.

L’inizio di stagione del Milan non è stato all’altezza delle aspettative. Due soli punti tra Torino, Parma e Lazio che hanno portato i rossoneri già a 5 punti dalla vetta della classifica. Ora si rientra dalla sosta e l’imperativo a Milanello è vincere. C’è il bisogno di trovare al più presto i tre punti, non solo per la classifica ma anche per il morale. Gli uomini di Fonseca dovranno affrontare tre partite in 8 giorni in un vero e proprio Tour de Force. Sfide che rappresentano un crocevia fondamentale per il proseguo della stagione.

Sabato ci sarà il Venezia a San Siro alle ore 20:45, sfida sulla carta abbastanza semplice che il Milan dovrà portare a casa. Tre giorni dopo i rossoneri scenderanno nuovamente in campo tra le mura amiche, nel difficile esordio di Champions League contro il Liverpool. A seguito la partita che forse a livello mentale pesa di più, il derby di Milano contro l’Inter valido per la quinta giornata di campionato. In vista di questi impegni Fonseca potrà contare sul rientro di una pedina fondamentale, verso la convocazione già per la partita con il Venezia.

Milan, riecco Morata: tra oggi e domani torna in gruppo

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan si prepara a riaccogliere Alvaro Morata, pronto a rientrare in gruppo tra oggi e domani. L’attaccante spagnolo ha giocato solamente mezz’ora nella partita di esordio contro il Torino, segnando peraltro il gol che ha dato il via alla rimonta per il definitivo 2-2. Dopodiché l’infortunio che lo ha tenuto ai box nelle due sfide successive: una lesione di basso grado al retto femorale sinistro. Lo spagnolo è rimasto a Milanello anche nel corso della sosta per le nazionali, non essendo convocato dalla selezione campione d’Europa.

L’ex Atletico Madrid sarà dunque disponibile per la sfida di sabato anche se con tutta probabilità non verrà rischiato. Visti anche gli importanti impegni successivi, Fonseca vorrà preservare il suo attaccante per averlo al massimo della forma contro Liverpool e Inter. A guidare l’attacco del Diavolo ci sarà l’inglese Tammy Abraham, arrivato negli ultimi giorni di mercato dalla Roma.

L’assenza di Morata e della sua esperienza hanno sicuramente pesato contro Parma e Lazio, ma il classe 1992 ha voglia di ritornare in campo per aiutare i compagni. Il Milan attende dunque il rientro del suo bomber da oltre 200 gol in carriera.