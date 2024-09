Ranking UEFA, disastro Milan: la classifica è terribile

Aggiornato il ranking UEFA, la posizione del Milan continua a non essere delle migliori: serve una svolta per migliorare la posizione.

Si aggiorna la classifica del ranking Uefa dopo la prima giornata delle coppe europee tra Champions League ed Europa League. La squadra di Fonseca non smuove nulla dopo la sconfitta contro il Liverpool di Arne Slot. L’esordio in Champions della squadra di Fonseca non è certo stato dei migliori: 1-3 a San Siro contro il Liverpool.

Nonostante il gol nei primi minuti gli inglesi sono stati quasi ingiocabili dal punto di vista del ritmo e del gioco: il risultato è quindi stato un secco 1-3, che non ha quindi permesso al Milan di aggiungere punti.

Ranking UEFA, l’aggiornamento dopo la prima giornata

Prende posizione invece la Lazio sotto i rossoneri. Juventus e Napoli subito sopra al diavolo ma soltanto di pochi punti. L’Inter di Simone Inzaghi rimane l’italiana migliore e si piazza al decimo posto, a pochi passi dai migliori top club europei.

Il Manchester City è ancora leader incontrastato, con alle spalle il Real Madrid di Ancelotti. I due top team inarrivabili ormai da tempo.

Il Milan dovrà provare a tornare al livello degli anni passati e riacquistare il blasone europeo che lo caratterizza da decenni. Nel mirino il sorpasso di qualche posizione. Di seguito la classifica aggiornata:

1. Manchester City 124.000 punti

2. Real Madrid 121.000

3. Bayern Monaco 110.000

4. Liverpool 98.000

5. Roma 90.000

6. Paris Saint-Germain 87.000

7. Villarreal 82.000

8. Borussia Dortmund 81.000

9. Chelsea 79.000

10. Inter 77.000

11. Bayer Leverkusen 74.000

12. Benfica 71.000

13. Manchester United 71.000

14. Porto 70.000

15. Lipsia 70.000

16. Atletico Madrid 69.000

17. West Ham 69.000

18. Barcellona 67.000

19. Arsenal 63.000

20. Atalanta 62.000

21. Napoli 61.000

22. Juventus 60.000

23. Milan 59.000

28. Lazio 52.000

39. Fiorentina 42.000

91. Bologna 15.271