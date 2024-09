Sacchi avvisa Fonseca: ecco cosa serve per rilanciare il Milan

La leggenda del club rossonero ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha analizzato le ultime sul Milan.

Un inizio difficile e una svolta al campionato da dare il prima possibile. Paulo Fonseca sta lavorando per ribaltare il Milan e la società ha le idee chiare, il club ha blindato il tecnico comunque andranno le prossime gare. Per il portoghese non è un compito semplice soprattutto visto la grande competizione e la partenza lampo delle altre big di serie A.

Un allenatore che ha fatto la storia della serie A e in particolare del Milan è l’ex tecnico Arrigo Sacchi. Questi è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha commentato la situazione in tutte le big del nostro campionato. Importanti dichiarazioni sul Milan e Sacchi ha consigliato l’attuale tecnico rossonero.

Milan-Fonseca, arriva il suggerimento di Sacchi

Parlando del Milan l’ex tecnico ha sottolineato alla Rosea: “Il Milan gioca contro il Venezia e dopo la sosta non è semplice, possono esserci sorprese e la sfida può essere delicata”. Riguardo le difficoltà del club rossonero Sacchi ha sentenziato:

“Mi aspetto che la squadra di Fonseca diventi una squadra. Fonseca deve avere un obiettivo chiaro, i giocatori devono giocare sempre in posizione attiva. In questo modo si corrono meno rischi e si riesce ad avere un pressing organizzato, cosi che corri di meno e fai sicuramente meno fatica”, la chiosa dell’ex tecnico.