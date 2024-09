“Vogliamo vincere la Champions”: il calciatore rossonero fa sognare i tifosi

Il calciatore del Milan punta molto in alto per la stagione corrente. Dopo l’affermazione contro il Lecce, il rossonero ha fatto sognare i tifosi.

E sono tre. Chi l’avrebbe mai detto poco meno di una settimana fa. Dalle ceneri alla vetta raggiunta in Serie A. Paulo Fonseca si gode il suo Milan. Un Milan che forse, in una piccola parte di sé, pensava di non riuscire mai a vedere dopo la sconfitta contro il Liverpool. Ma il portoghese non ha mai perso la speranza e la fiducia nei suoi ragazzi. Con il derby ha risalito la china, evitando un esonero che appariva inevitabile. E ieri sera, contro il Lecce, ha dato ulteriori segnali positivi.

Non poteva finire meglio di così la settimana del Diavolo. Nell’ecosistema rossonero è tornato il sereno, le nuvole si sono diradate e il futuro sorride. La squadra funziona, nonostante l’approccio alla gara contro i salentini non era stato impeccabile. Ma la furia dei tre gol in cinque minuti ha spazzato via ogni fantasma. Il Milan c’è e ora non vuole fermarsi.

Dopo aver agganciato il Torino al primo posto, Leao e soci si riproiettano in orbita Champions, altro obiettivo che non vogliono lasciarsi sfuggire.

Milan, obiettivo Champions: il calciatore punta in altissimo

Emerson Royal sembra avere le idee molto chiare sul mirino in campo europeo. Il terzino ha parlato come di seguito ai microfoni di MilanTv:

“Ho giocato solo una volta la Champions. Voglio giocarla ancora e voglio provare a vincerla. Martedì giochiamo a Leverkusen contro una squadra forte, ma proveremo a portare a casa i tre punti”.

Il brasiliano ha confermato la crescita del collettivo:

“Era importante vincere il derby, ma era importante vincere anche stasera, non volevamo fermarci dopo il derby. Dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita.”

Sognare non è proibito, ma il Milan dovrà subito far vedere di che stoffa è fatto anche in Europa. Martedì si ritorna in campo. Una trasferta delle più difficili, considerando il momento storico dell’avversario. Dopo il Liverpool, tocca al Bayer Leverkusen. Quello contro i campioni di Germania sarà un ulteriore test di maturità per la truppa di Fonseca. Bisogna riscattare immediatamente il k.o. contro i Reds.

È vero la squadra ha ritrovato lo spirito e l’attitudine giusta. Ma per ingabbiare il “Bayer Neverlusen” servirà un Milan ancora più agguerrito. Sebbene ci siano armate superiori al Diavolo, il DNA rossonero non può che incoraggiare i rossoneri a superarsi e a sognare l’impensabile.