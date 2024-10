Adani spiazza tutti su Fonseca: la reazione dopo Milan-Udinese lascia di stucco

Tanti elogi per Paulo Fonseca dopo la vittoria di misura contro l’Udinese. I rossoneri hanno evidenziato una grande e bella reazione.

Poteva andare molto diversamente visto le assenze e gli ultimi alti e bassi ma il Milan ha ottenuto una vittoria importantissima contro l’Udinese, una delle rivelazioni di questa stagione. A decidere il match c’ha pensato una rete nel primo tempo di Chukwueze e i rossoneri hanno dimostrato di aver lottato e di aver ancora grande fiducia in Fonseca.

Il club è dalla parte di Fonseca e lo ha dimostrato lottando fino all’ultimo nonostante un’inferiorità numerica durata oltre 60 minuti di gioco. Un risultato diverso dalla vittoria avrebbe rimesso a rischio la posizione del tecnico portoghese ma l’allenatore c’è e ha avuto vari elogi a fine match. La scelta di mandare diverse big in panca, vista come una sorta di ‘punizione’ ha evidenziato come il tecnico abbia le redini della squadra e per questo ha avuto vari elogi.

L’ex giocatore e ora opinionista Daniele Adani ha parlato mediante una storia Instagram ed ha avuto parole sorprendentemente positive nei confronti di Fonseca. La sua Instagram Stories ha fatto in poco tempo il giro del web.

Milan-Udinese, le parole di Adani spiazzano tutti

L’ex difensore di Brescia e Inter ha sottolineato che il Milan ha giocato 30 minuti di grande calcio e poi è riuscito a far bene nonostante un’ora in dieci dove ha mostrato sofferenza e tenacia e grande forza di reagire. Belle parole nei riguardi di Fonseca e Adani ha proseguito dicendo: “Fonseca ha due cog**oni grossi come due meloni”, utilizzando una particolare quanto ineccepibile metafora.

Il riferimento di Adani era soprattutto alla scelta del tecnico di lasciare fuori giocatori chiave come Abraham, Leao e Tomori per dimostrare a tutti che il gruppo conta più di qualsiasi singolo e rispondere alle polemiche venute fuori dopo la sconfitta di Firenze contro la Fiorentina. Insomma Fonseca vede un Milan ancora con alti e bassi ma riscuote consensi e la vittoria contro l’Udinese porta i rossoneri a pari merito con l’Inter e nuovamente nelle zone alte della classifica di serie A.