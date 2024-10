Dalla Turchia al Milan: addio a gennaio

Importanti aggiornamenti arrivano sul futuro di un giocatore in vista del mercato del Milan di gennaio. Di seguito riportata la notizia

Nonostante la striscia di tre vittorie consecutive positive in campionato, il Milan sembra essere caduto nuovamente in Champions League. Qualcosa da inizio campionato non sta funzionando e Fonseca sta lavorando per trovare la giusta strada in vista delle prossime partite, dove comunque il calendario è ancora molto lungo.

La società rossonera, nel frattempo, inizia a preparare le possibili mosse sul mercato per quanto riguarda la prossima finestra di mercato sia in entrata che in uscita. L’obiettivo è, infatti, quello di migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra per poter creare un ciclo che possa essere vincente e duraturo nel tempo.

Mercato Milan, Calabria può dire addio a gennaio

Arrivano importanti novità in casa Milan in vista della prossima finestra di mercato a gennaio. Stando a quanto riferisce il portale turco Fanatik, infatti, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino Davide Calabria. Di seguito riportata la notizia.

Il Galatasaray ha puntato gli occhi su Davide Calabria, il cui contratto con il Milan scadrà a fine stagione. I turchi pensano di contattare il Milan per il terzino destro già a gennaio.

Il giocatore rossonero era stato già vicino alla squadra turca in estate e attualmente non sta facendo passi avanti per quanto riguarda la questione eventuale del rinnovo.