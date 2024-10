“Ibrahimovic è un valore aggiunto”, l’ex rossonero non ha dubbi: quanti elogi per lo svedese

L’ex calciatore del Milan non ha avuto dubbi nel trattare l’argomento Ibrahimovic, riservando al dirigente svedese una serie di elogi.

Il Milan di Paulo Fonseca mastica amaro dopo il ko subito alla seconda giornata della UEFA Champions League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Dopo la sconfitta patita in casa al debutto stagionale con il Liverpool, la squadra rossonera ha ceduto il passo anche ai tedeschi, rimandano a quota 0 punti in classifica. Diverso è il discorso in campionato, dove il Milan sembra essersi ormai ripreso, mettendo alle spalle un avvio turbolento fatto di incertezze tattiche e critiche. Proprio nel prossimo turno di Serie A, i ragazzi di Fonseca proveranno a dimenticarsi le amarezze subite in campo europeo per proseguire in modo spedito la propria marcia in campionato.

Il Milan vuole dare seguito alla striscia positiva collezionata sin qui: tre vittorie di fila inanellate ai danni Venezia, Inter e Lecce. In questo weekend, la formazione andrà quindi a caccia del quarto successo consecutivo in casa della Fiorentina, match in programma domenica alle ore 20:45. Nonostante il recente ko in Champions, c’è chi sostiene che il Milan abbia tutte le carte in regola per ribaltare la situazione attuale, aggiudicandosi un pass per gli ottavi. A crederlo è l’ex rossonero, Oliver Bierhoff. L’icona del Milan è fiducioso nella squadra di Fonseca, così come lo è nell’operato di Zlatan Ibrahimovic. Allo svedese sono stati riservati una serie di complimenti.

Bierhoff è sicuro: quanti elogi a Ibrahimovic

Oliver Bierhoff non ha esitato nel trattare l’argomento legato a Zlatan Ibrahimovic ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’. L’ex bomber del Milan gli ha riservato una sequela di complimenti, mostrandosi molto fiducioso nelle qualità dirigenziali dello svedese. Prima di toccare il tasto Ibra, Bierhoff ha commentato la battuta d’arresto del Diavolo in Germania.

Nonostante le zero vittorie nelle prime due gare, l’ex Milan crede che la squadra di Fonseca abbia a prescindere tutte le carte in regola per avanzare nella competizione: “Il Milan non mi è dispiaciuto. Soprattutto nella ripresa. Alla fine credo che sarebbe stato più giusto un pareggio. Almeno un pareggio. La formazione di Xabi Alonso ha vinto la scorsa Bundesliga con grande distacco e sabato ha pareggiato a Monaco con il Bayern. Ci sta avere delle difficoltà se ti trovi di fronte una squadra più rodata, che fa un gran possesso e ha giocatori di qualità”.

Bierhoff sottolinea: “Nella prima frazione è stato un po’ troppo attento e timoroso. Doveva sfruttare di più il contropiede perché gli spazi c’erano. Pur costretto a stare con il baricentro più basso del solito dal pressing e dal palleggio avversario, secondo me c’era la possibilità di creare maggiori pericoli. Cosa manca alla formazione di Fonseca? Un po’ di creatività e di idee in attacco. Il mio Milan era una squadra di campioni che vinceva e divertiva con il gioco. Questo è un gruppo diverso, ma sicuramente organizzato e ha un’idea di gioco che nella ripresa con il Bayer si è vista”.

L’ex Milan ha parlato anche di Morata e di come sia un elemento imprescindibile per la squadra di Fonseca: “La musica è cambiata con l’ingresso di Morata? Ha vinto l’Europeo e ha alzato trofei in tutte le squadre dove ha giocato. È un attaccante che fa tanto movimento, che crea spazi per i compagni e ieri (martedì ndr) è stato sfortunato con quel colpo di testa a fil di palo. Di gol ne segnerà tanti e aiuterà il Milan”.

Bierhoff non ha dubbi sul percorso del Milan in Champions: “La nuova formula, con otto partite e il girone unico, ti permette di recuperare. Non c’è niente di compromesso con diciotto punti ancora in palio. Il calendario non ha dato una mano ai rossoneri perché Liverpool e Bayer sono due avversarie toste. Era difficile immaginare di conquistare due successi. Se il Milan giocherà come nella ripresa a Leverkusen andrà avanti, non ho dubbi. Da ora in poi però non potrà sbagliare. Con 18 punti in palio, Fonseca è ancora in corsa”.

Sul cammino del Milan in Serie A: “In campionato gli ultimi risultati sono stati positivi e il successo nel derby ha aumentato l’autostima e la fiducia. Sono contento per i tifosi che aspettavano da tempo una gioia simile. Diavolo da Scudetto? Da tifoso dico di sì. La squadra è compatta e sta cercando di mettere in pratica il calcio che chiede Fonseca. Poi è chiaro che la concorrenza non man-ca: l’Inter campione in carica si è rinforzata, la Juve è la Juve e il Napoli ha preso Conte, un allenatore che dà forza e convinzione al gruppo”.

In seguito, Bierhoff ha toccato anche il tema Ibrahimovic, usando solo parole di grande rispetto ed elogio: “Se mi piace Ibrahimovic in versione dirigente? Ha personalità e conosce il calcio perché ha giocato e vinto ad alti livelli. Avere nel club una persona che non è un tifoso e vede le cose con distacco è importante. Sono sicuro che farà bene. Ibra è un valore aggiunto per questo Milan”.