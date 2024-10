Infortunio Chukwueze, arriva la conferma: l’esito degli esami

Arriva l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto nel pomeriggio Samuel Chukwueze: indiscrezioni confermate

Samuel Chukwueze è fra i calciatori che sono rientrati a Milanello in giornata insieme a Matteo Gabbia e Christian Pulisic.

Il difensore è tornato dopo la fine degli impegni dell’Italia: non è stato impiegato in nessuna delle due partite contro Belgio e Israele, ma è stata per lui comunque un’esperienza importante, la prima in Nazionale maggiore.

Il rientro di Pulisic invece è stato deciso da Pochettino e dal suo staff: gli USA hanno scelto di rispedirlo a Milano per farlo riposare dopo la partita col Panama e il periodo di grande impegni col Milan.

Chukwueze ha invece avuto un problema fisico che necessitava di esami strumentali il prima possibile.

Nel primo pomeriggio si parlava già di ottimismo da Milanello sulle sue condizioni, adesso è arrivata l’ufficialità.

Nessun problema per Chukwueze: escluse lesioni

Gli esami ai quali si è sottoposto Chukwueze infatti non hanno riscontrato lesioni.

Per lui quindi solo un affaticamento. Sospiro di sollievo quindi per Paulo Fonseca, che potrà averlo a disposizione già per la partita contro l’Udinese di sabato.

C’erano grosse aspettative sul nigeriano per questa stagione, soprattutto dopo la positiva pre-season in tournée.

Invece, anche stavolta, come per tutto il primo anno, per lui ci sono evidenti difficoltà. Fra queste, la conferma di Pulisic, sempre più importante per i rossoneri.

Chukwueze però deve fare meglio quando chiamato in causa: nelle prossime settimane sarà fondamentale l’apporto di tutta la rosa visto il lungo e difficile filotto di partite.