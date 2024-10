Infortunio e lesione alla mano: ecco quando tornerà il portiere

Ci sono aggiornamenti circa la lesione alla mano con i tempi di recupero e le condizioni svelate sul portiere.

In questo momento di sosta si è registrato l’allarme Maignan, con Magic Mike che si è trovato coinvolto in quelle che sono state le dichiarazioni di Didier Deschamps, che hanno mandato in apprensione tutto il mondo Milan.

Secondo aggiornamenti che arrivano, riguardo la situazione portieri, c’è da registrare quel che è l’argomento tra i pali per Paulo Fonseca, nelle scelte che potrà e dovrà fare da qui in avanti considerando anche i diversi impegni, tra campionato e Champions League.

Infortunio alla mano: novità e condizioni sul portiere

Ci sono nuovi aggiornamenti in casa Milan. Nel corso di questa sosta, le vicende che riguardano gli infortuni, sono state tra i principali argomenti caldi per il Milan e non solo. Diverse squadre in Serie A hanno dovuto fare i conti con l’emergenza infortuni a causa della pausa per le Nazionali e il Milan sperava di scongiurare tali problemi.

Al fine di evitarli, Pulisic è stato rispedito a casa dagli USA – non sono mancate polemiche negli Stati Uniti d’America -, e da monitorare c’era quella che era la situazione su Mike Maignan.

Dell’allarme portieri, riportano notizie da Tuttomercatoweb, dove spiegano e svelano quando tornerà il portiere del Milan, dal suo infortunio di luglio fino a questo momento, con la possibilità di dare a Maignan di non sovraccaricare in caso di problemi.

Taglio alla mano: ecco quando torna il portiere

Il portiere del Milan, Marco Sportiello, sta continuando a lavorare e siamo pronti al ritorno a disposizione di Paulo Fonseca. Tra non molto, stando a quel che riporta la stessa fonte, il taglio alla mano sarà solo acqua passata. Nello scorso luglio, quando il Milan era tournée negli Stati Uniti, Marco Sportiello aveva rimediato un taglio alla mano sinistra, con lesione completa del tendine estensore del secondo dito della mano. Per questo, aveva subìto un’operazione che, a distanza di tempo, lo riporta in campo. Tra non molto sarà disponibile e convocabile, dando a Fonseca un sospiro di sollievo perché, in caso di problemi per Maignan, avrebbe il suo vice in porta.

Quando tornerà il portiere a disposizione di Fonseca?

Secondo gli ultimi aggiornamenti, se non subito con l’Udinese, entro la fine di ottobre o comunque a novembre, sarà di nuovo presente tra i convocati, Marco Sportiello. Il portiere, dando la sua affidabilità tra i pali, potrebbe farsi trovare pronto poi in caso di necessità, considerando gli alti e i bassi vissuti da Mike Maignan, nella sua precaria condizione fisica, messa in evidenza anche da Deschamps con la Francia.