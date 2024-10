Leao, adesso cambia tutto: il messaggio di Ibrahimovic

Tiene ancora banco la situazione delicata di Rafa Leao, entra in campo Zlatan Ibrahimovic: il messaggio dello svedese non lascia dubbi

Sta provando a riemergere da un avvio di stagione davvero molto complicato, il Milan, che ha trovato due vittorie pesanti contro Udinese e Bruges. Successi che sono arrivati al termine di prestazioni non scintillanti, ma dove si è visto di certo un Diavolo più compatto, volitivo, centrato sull’obiettivo e questo va di certo sottolineato. Pur soffrendo in alcuni tratti delle due sfide con i friulani e i belgi, nel momento decisivo il Milan è riuscito a fare le cose giuste per vincere.

Fonseca ha trovato alcune risposte importanti in termini di mentalità e coesione del gruppo da parte dei suoi, mettendoci del proprio anche nelle scelte tecnico tattiche. Alcune andate decisamente controcorrente ma rivelatesi efficaci. In pochi, avrebbero pensato che il Milan avrebbe vinto queste due gare, ad esempio, con la rinuncia cosciente a Leao. Per tutta la partita contro l’Udinese e a gara in corso con il Bruges, per ritornare avanti dopo aver subito il pareggio.

Non c’è un ‘caso’ Leao, continua a ripetere Fonseca. Il tecnico lusitano ha dato spiegazioni delle sue decisioni e ha inteso normalizzare il tutto. Lo stesso giocatore ha provato a far buon viso a cattivo gioco, ma almeno un pizzico di malumore da parte sua si respira, è inevitabile.

Ibrahimovic a colloquio con Leao: cosa si sono detti

Arriva dunque la discesa in campo di Zlatan Ibrahimovic. Che come faceva nel suo ultimo periodo in campo, per spronare o strigliare i compagni, ha fatto da vero e proprio team manager, approdando a Milanello per colloqui con i giocatori, in primis proprio Leao.

Nella ricostruzione da parte della ‘Gazzetta dello Sport’, lo svedese ha invitato il portoghese ad accettare le decisioni dell’allenatore, provando a fargli capire che momenti come questo sono fondamentali per la sua maturazione. Niente muso lungo, dunque, in caso di una eventuale nuova panchina, che sembrerebbe probabile contro il Bologna, nel caso in cui la gara si dovesse giocare, ma un atteggiamento diverso al servizio dei compagni e della causa, per farsi trovare pronto a gara in corso.

Leao e il percorso per riconquistarsi il Milan

Leao insomma è chiamato a reagire e a mettere i proverbiali attributi sul tavolo, questo il senso del messaggio di Ibrahimovic a lui rivolto. Il Milan si aspetta tanto da lui e lui deve comportarsi di conseguenza.

Da ora, ogni minuto in campo potrà essere importante per ricostruire la leadership tecnica di Leao nel Milan. In caso di ingresso in campo contro il Bologna, oppure contro il Napoli, quando sarà difficile che Fonseca rinunci a lui dal primo minuto. Proprio contro gli azzurri, nel 2022-2023, Leao riemerse da mesi difficilissimi con tre prestazioni, tra campionato e Champions League, di altissimo profilo. Il precedente può suonare incoraggiante.