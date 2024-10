“Leao cosi non serve”: Milan, che mazzata. La sentenza dell’ex lascia di stucco

La vittoria del Milan contro il Club Brugge non spegne le polemiche. Ancora nel mirino Rafa Leao che ora rischia il posto da titolare

Prima vittoria europea del Milan di Paulo Fonseca che ha battuto per 3 a 1 il Club Brugge ed ha ottenuto i primi 3 punti in questo nuovo format della competizione. Il club rossonero ha mostrato progressi e – nonostante qualche difficoltà – c’è ancora da essere ottimisti per il resto della stagione.

Allo stesso tempo c’è ancora una grana da risolvere, una situazione che non si spegne e che riguarda manco a dirlo il talento portoghese Rafa Leao. La stella del Milan in questa stagione sta trovando non poche difficoltà: 1 gol nelle ultime 20 partite disputate con la maglia rossonera ed uno status ormai non più di intoccabile, anzi potremmo dire tutt’altro.

Panchina nell’ultima sfida di serie A contro l’Udinese, 60 minuti in campo contro il club belga e il Milan si è sbloccato non appena lui è stato sostituito con l’ingresso di Chukwueze e soprattutto dello svizzero Okafor che hanno dato la svolta al club rossonero. L’ex calciatore del Milan Hernan Crespo ha parlato della situazione di Leao e ha avuto parole molto nette e per certi versi dure sulla sua situazione, un calciatore che al momento non rende.

Milan, Crespo chiaro su Rafa Leao

Ai microfoni della rosea l’ex attaccante argentino di Inter e Milan ha parlato cosi: “Io ora parlo da fuori e non conosco l’ambiente ma la prima parola che mi viene in mente è confusione. Leao è confuso, il suo è un problema di testa e poi dopo vengono fuori le questioni tecniche”, con Crespo che ha proseguito esprimendo il suo pensiero:

“Il motivo di questa confusione? Io ho una mia opinione, lui è un talento. Ha notevoli qualità sia tecniche che fisiche ma non ha ancora raggiunto la maturità che serve ad un campione. E’ a metà strada perchè non basta solo saper fare qualche dribbling per poter essere definito un campione. Io credo che con Leao si è esagerato con i complimenti”.

Crespo ha sottolineato che l’episodio del Cooling Break con Theo Hernandez non è stato un bell’episodio ed anzi sottolinea Crespo: “Credo che se l’avessi fatto io mi sarei preso una multa salatissima e sarei rimasto in panchina per qualche match”. Infine Crespo sentenzia con parole durissime: “Addio Leao? Non entro nelle dinamiche di mercato ma di certo se va avanti cosi Leao non è un valore aggiunto a questa squadra“, ha affermato l’ex calciatore argentino.