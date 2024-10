Maignan non si è allenato in Nazionale: spavento Milan, le condizioni

La sosta per le Nazionali rischia di compromettere le cose in casa Milan, con l’apprensione totale per Mike Maignan.

Se da una parte c’è stata la dichiarazione scottante di Mauricio Pochettino – Commissario Tecnico degli USA – che sostanzialmente si è lamentato di quanto il Milan abbia utilizzato fino allo stremo delle forze Christian Pulisic, dall’altra va monitorata quella che è la situazione di chi invece, in maniera inversa, va in Nazionale e complica quella che è la sua condizione fisica.

È il caso di Mike Maignan, portiere del Milan che in più di un’occasione si è trovato fermo ai box, costringendo il club rossonero a cambiare portiere titolare, nell’arco della sua stagione. Teme di doverlo fare ancora il Milan, qualora le cose dovessero risultare serie o se dovesse, sempre per Maignan, venire fuori una ricaduta sul suo infortunio.

Milan in apprensione: Maignan non si è allenato

Sono i media francesi a svelare quella che è la situazione su Mike Maignan che, per un lieve problema, ha dovuto lasciare l’allenamento e non allenarsi, disertando così l’impegno agli ordini di Didier Deschamps.

Ma la verità è un’altra. Perché, malgrado sia qualcosa di poco conto, il Milan resta in forte apprensione. Sapere che Maignan giocherà titolare contro il Belgio, non fa star tranquilli i rossoneri che non vogliono vedere Maignan correre ulteriori rischi.

Secondo quanto affermato dai giornalisti francesi, infatti, contro il Belgio sarà regolarmente in campo, Mike Maignan. L’infortunio è di poco conto, ma preoccupa comunque il Milan perché al rientro dalla sosta, saranno diversi e importanti gli impegni sui quali è chiamato come portiere inamovibile, lo stesso estremo difensore francese.

Infortunio Maignan: le condizioni dal ritiro con la Francia

Dal ritiro con la Francia, le ultime notizie sulle condizioni di Mike Maignan. Il portiere del Milan ha subìto un affaticamento e, per evitare peggioramenti, ha scelto di non allenarsi in accordo con lo staff medico della Federazione transalpina. Nulla di preoccupante ovviamente, tant’è che col Belgio giocherà titolare, sotto scelta di Didier Deschamps. Ma il Milan, al fine di evitare brutte notizie, preferirebbe non giocasse. Ovviamente, se idoneo alla scelta di formazione, verrà schierato titolare con la sua Francia, per poi tornare operativo e a disposizione già di Milan-Udinese.

Ultime su Maignan: tour de force col Milan

Una volta che terminerà questa sosta per le Nazionali, i reduci dagli impegni con le proprie Federazioni, torneranno a Milanello per allenarsi e mettersi a disposizione del tour de force che chiamerà Maignan e i suoi alla rimonta, sia in campionato, che in Champions League. Stesso Maignan che spera di essere al meglio delle sue condizioni, proprio con l’intento di dare una mano anche al Milan, una volta tornato dall’impegno con la Francia, nel girone di Nations League. Sarà prima la sfida con l’Udinese, poi in Champions League col Club Brugge e infine ancora con il Bologna e il Napoli.