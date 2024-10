Milan-Brugge, Camarda pronto a riscrivere la storia: può battere l’ennesimo record

Questa sera il Milan ospiterà il Club Brugge, il giovane attaccante Camarda pronto a battere l’ennesimo record ed entrare nella storia.

In casa Milan sale la tensione in vista della partita di questa sera contro il Club Brugge. Il match, in scena a San Siro e valido per la terza giornata di Champions League, avrà inizio alle 18:45. I rossoneri dopo le sconfitte con Liverpool e Bayer Leverkusen vogliono conquistare i primi punti e sulla carta l’avversaria è alla portata. Gli uomini di Fonseca inoltre arrivano galvanizzati dalla vittoria ottenuta in campionato contro l’Udinese, anche se sarà importante non sottovalutare l’avversaria. La squadra belga infatti ha già vinto una partita in Champions contro lo Sturm Graz e verrà a Milano cercando di fare la sua partita.

Ieri infatti l’allenatore del Brugge ha caricato i suoi uomini in conferenza stampa, dichiarando la volontà di imporsi sul Milan come accaduto 21 anni fa (vittoria 0-1 dei belgi a San Siro). Dalla sua il Diavolo potrà contare sulla spinta dei 70mila del “Meazza”, vogliosi di vedere vincere ancora i propri beniamini. Tra le fila rossonere però ci saranno diverse assenze, soprattutto in attacco con Abraham e Jovic in infermeria. Proprio per questo ci potrebbe essere l’occasione per Francesco Camarda, pronto a subentrare a gara in corso.

Milan, Camarda può diventare il più giovane debuttante italiano in Champions

Come scritto dal portale Tuttomercatoweb, Francesco Camarda può infrangere un altro record con la maglia del Milan. Il giovane attaccante infatti, viste le diverse assenze nel reparto offensivo rossonero, questa sera potrebbe avere la possibilità di debuttare in Champions League. Se ciò dovesse accadere diventerebbe il più giovane italiano di sempre a giocare nella massima competizione europea. Il classe 2008, a 16 anni e 226 giorni, entrerebbe così nella storia battendo il record che appartiene a Moise Kean (16 anni e 267 giorni).

Il primato assoluto rimane a Youssufa Moukoko del Borussia Dortmund (16 anni e 18 giorni), ma sarebbe comunque un grande traguardo per Camarda. Il ragazzo sta bruciando le tappe e al momento “si sta facendo le ossa” con la maglia del Milan Futuro: tre gol in sei presenze tra campionato di Serie C e Coppa di categoria.

Camarda sta facendo molto bene anche in Nazionale, giocando da sotto-età con la selezione Under 19. Il ragazzo ha ancora tanto da dimostrare ma all’orizzonte si prospetta un grande futuro. Con il Brugge si accomoderà in panchina con la speranza di poter calcare il campo e iniziare a farsi conoscere anche nel panorama europeo.