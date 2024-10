Milan, che batosta: la sentenza su rossoneri è netta, Ibra gelato

Sono sempre più persone a non avere totale fiducia sul Milan di Paulo Fonseca. Le ultime dichiarazioni preoccupano i tifosi.

La stagione del Milan non è finora andata come tutti si aspettavano e in casa rossonera tifosi e addetti ai lavori attendono un cambiamento repentino. La notizia del rinvio di Bologna-Milan non aiuta di certo le cose, l’asterisco complica la classifica e il Milan resta piuttosto dietro rispetto alle principali rivali.

Lo scudetto al momento sembra quasi utopia, le avversarie sono molto più continue e solide rispetto alla formazione di Fonseca che ha vinto belle partite (in particolare quella nel derby) ma ha dovuto fare i conti con sorprendenti quanto preoccupanti ko. Da Fonseca a Leao fino alla società, in molti ci sono sul banco degli imputati e le ultime dichiarazioni non fanno sicuramente bene alla formazione rossonera.

L’agente Gabriel La Manna ha parlato ai microfoni di Tmw ed è apparso piuttosto scettico sul club rossonero. Le parole non sono delle migliori e analizzando il Milan La Manna ha avuto un parere piuttosto schietto: “Attualmente il Milan è un cantiere aperto dove gli operai – in questo senso intendiamo i giocatori – non intendono a collocarsi nel gruppo di lavoro”. Parole nette e che di certo non sono positive nei confronti dei calciatori del club rossonero.

Milan, La Manna sorprende su Fonseca

Parole dure nei confronti della squadra ma non nei confronti dell’allenatore del Milan Paulo Fonseca. Continuando il suo discorso La Manna ha infatti spiegato: “Fonseca è un allenatore di polso e sono sicuro che possa far bene alla crescita del Milan”. Dichiarazioni importanti e che evidenziano come non tutti siano contro l’allenatore portoghese la cui posizione è stata più volta in bilico nel corso di questa stagione.

Basta ricordare di come il Milan abbia avuto momenti critici ad inizio stagione e che la posizione del tecnico prima del derby appariva con qualche difficoltà di troppo. Il club rossonero sembra comunque in ripresa e le ultime vittorie contro Udinese e Club Brugge regalano sicuramente ottimismo; la sfida contro il Napoli servirà per chiarire le reali ambizioni e un’eventuale sconfitta chiuderebbe o quasi il discorso scudetto per la formazione rossonera. E siamo sicuramente in una fase troppo particolare di questa stagione, un ko ora metterebbe nuovamente la posizione di Fonseca in bilico.