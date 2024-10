Milan, colpo Chiesa a gennaio: affare a una condizione

Il Milan mette nel mirino per il mese di gennaio Federico Chiesa: c’è una condizione particolare perché il colpo di mercato possa andare in porto

Tifosi del Milan, addetti ai lavori, appassionati di calcio, probabilmente immaginavano tutti un avvio di stagione diverso per i rossoneri. Squadra che sta rendendo decisamente al di sotto delle attese e che in questo momento non pare proprio poter lottare per il vertice, visti i risultati piuttosto deludenti. Già cinque le sconfitte stagionali e adesso gli interrogativi si moltiplicano.

Il ko casalingo con il Napoli, per come è maturato, è stato una doccia fredda. Ci si aspettava un Milan che potesse provare a mettere sul campo orgoglio, fame e aggressività, come avvenuto nel derby contro l’Inter. Invece, non si è andati al di là di un Diavolo volenteroso ma poco concreto, magari anche capace di mettere in difficoltà gli azzurri in alcuni momenti, eppure apparso decisamente inferiore, alla fine.

E’ un Milan che adesso dovrà cercare di fare quadrato e di raccogliere i risultati migliori possibili, da qui alla fine del 2024, per cercare di giungere a quella data in buona posizione in campionato e in Europa. Quindi, per intervenire sul mercato in maniera decisa, ponendo rimedio ad alcuni degli errori commessi nel corso dell’estate. Potrebbe esserci almeno un grande colpo e l’idea Federico Chiesa solletica non poco.

Milan, pazza idea Federico Chiesa: ecco perché non sarà facile

Anche Chiesa sta vivendo un periodo decisamente complicato, con l’avvio della sua avventura al Liverpool che lo ha visto assai poco in campo e molto più spesso fuori, per problemi fisici e di adattamento vari.

Per questo motivo, diversi club stanno pensando a lui a gennaio, anche in Italia. Il Milan vorrebbe piazzarsi in prima fila, ma l’affare Chiesa non sarà di semplice realizzazione, tutt’altro. Il Liverpool per ora non pensa a un prestito e in ogni caso ci sarebbero da definire le cifre del suo ingaggio, piuttosto fuori portata per il Diavolo, dato che parliamo di 7 milioni e mezzo di euro annui. Quindi, il Liverpool dovrebbe partecipare in buona parte, o dovrebbe essere Chiesa a ridurre il proprio stipendio spontaneamente.

Milan, incognita Leao a gennaio: cosa succede

Vicenda tutta da valutare, anche sulla base di quello che potrebbe accadere con Rafa Leao. Il portoghese è senza dubbio il giocatore rossonero più in crisi al momento e prendono vita scenari che fino a poco fa erano impensabili.

Leao fatica a ritrovare posto in squadra, a gennaio si inizia a vociferare di una possibile partenza in prestito. Dipenderà molto dal minutaggio che sarà in grado di accumulare nei prossimi due mesi e dall’interessamento dei grandi club nei suoi confronti. Il Milan, per ora, non ci pensa, ma fino a quando?