Milan, Emerson Royal non convince: Ibrahimovic torna sul mercato

Emerson Royal non sta dando certezze: Ibrahimovic starebbe tenendo gli occhi puntati in Premier League per un nuovo terzino.

Il Milan presto potrebbe decidere di tornare con determinazione sul mercato. Emerson Royal, arrivato la scorsa estate dal Tottenham, sta facendo fatica a strappare consensi nell’ambiente rossonero. Il terzino brasiliano non ha affatto convinto in questa prima parte di stagione, innescando qualche punto di domanda nei tifosi ma sopratutto nella dirigenza. L’inizio titubante in maglia rossonera di Emerson Royal starebbe spingendo il Milan a fare delle attente valutazioni, una di questa porta in Premier League.

Ibrahimovic posa gli occhi sulla Premier League: il Milan

Considerate le poche garanzie date fin qui dal neo acquisto Emerson Royal e il futuro incerto di Davide Calabria, il quale potrebbe salutare già a gennaio, il Milan sarebbe sempre più orientato ad intervenire con decisione in vista della prossima finestra di calciomercato per colmare alcune alcune sul versante destro.

Stando alle ultime novità lanciate dal ‘The Sun’, il Milan ultimamente sarebbe tornato su un vecchio pallino di mercato, uno di quelli che piace molto a Zlatan Ibrahimović. Il club rossonero, di fatto, starebbe tornando a prendere in considerazione l’acquisto dell’esperto terzino destro Kieran Trippier.

Il calciatore inglese è stato molto vicino a mettere fine alla sua avventura al Newcastle United a margine della precedente finestra di calciomercato. A gennaio, per Trippier potrebbe ripresentarsi questa opportunità, lasciando la Premier League per una nuova avventura, magari in Serie A.

Il Milan osserva in modo attento, consapevole che non è l’unico club ad aver messo gli occhi sul terzino classe 1990. Su Kieran Trippier, infatti, ci sarebbero anche club del calibro di Fenerbahçe e Atalanta.