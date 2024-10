Milan, Fonseca cambia modulo: difesa a 3, due big fuori

Per risollevare il Milan, Fonseca pensa a un cambio modulo: si passa alla difesa a 3, due esclusi eccellenti

Sono giorni di riflessioni importanti, e non potrebbe di certo essere altrimenti, per il Milan, che per il prossimo futuro dovrà sicuramente ripresentarsi in campo con un volto diverso per invertire la tendenza di un avvio di stagione troppo altalenante e dai risultati deludenti. I primi impegni dopo la pausa saranno già cruciali per cambiare l’inerzia dell’annata.

Si punta con decisione sulle gare con Udinese, Bruges e Bologna per provare a trovare finalmente continuità di rendimento e risultati, ciò che fino a questo momento è mancato clamorosamente. Appuntamenti per i quali non può esserci altro risultato che la vittoria, per risalire la china in campionato e darsi una possibilità di giocarsi le proprie carte in Europa.

Fonseca non può fallire e per questo sta pensando a un cambiamento epocale di formazione, abbandonando il 4-2-3-1, il 4-4-2 o 4-2-4 mostrato fino a questo momento. L’idea potrebbe essere varare la difesa a 3, con qualche esclusione eccellente rispetto agli undici mancati in campo nelle prime gare stagionali. Un assetto rivoluzionario, per molti versi, per trovare una maggiore stabilità sul terreno di gioco.

Milan, nuovo assetto per Fonseca: fuori Loftus-Cheek e un altro senatore

Il primo indiziato per uscire dalla formazione sembrerebbe proprio essere Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, lo scorso anno, è stato spesso un valore aggiunto in mezzo al campo, con quantità e anche inserimenti decisivi a suon di gol. Lo scenario di quest’anno, purtroppo, è molto diverso.

Da incursore, ma in realtà da finto trequartista, non riesce a fare la differenza. In mezzo al campo, nel centrocampo a due, fa troppa fatica. Ed ecco perché, almeno per il momento, verrebbe accantonato, in favore di Reijnders e Fofana, più adatti a quel tipo di compito.

L’altro escluso eccellente sarebbe Calabria, al netto dell’attuale infortunio, con la slot sulla fascia destra di centrocampo che potrebbe essere occupata da Yunus Musah. A sinistra, l’intoccabile Theo Hernandez.

Milan, Fonseca torna al passato per il rilancio: cosa cambia per Leao e Pulisic

Nella retroguardia a tre, verrebbe rispolverato Pavlovic, che potrebbe trovare più sicurezza insieme a Tomori e a Matteo Gabbia. Un tentativo che Fonseca sembra seriamente intenzionato a fare, per subire meno reti.

Fonseca aveva usato la difesa a tre anche con la Roma, qualche anno fa, dimostrando di saper padroneggiare se del caso questo sistema di gioco. Ci sarebbero delle modifiche sostanziali anche in attacco. A sostenere Morata, ai fianchi, Pulisic e Leao che avrebbero meno compiti di copertura e sarebbero più liberi di svariare e creare pericoli là davanti. Ancora qualche giorno e scopriremo se l’idea si concretizzerà e se porterà risultati.