Milan, Fonseca: “Ecco perché ho fatto queste scelte”, poi su Leao

Fonseca parla i microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Udinese e spiega il perché delle sue scelte e dell’assenza di Leao

Il Milan si prepara ad affrontare l’Udinese in una partita cruciale per il futuro della squadra e del suo allenatore Paulo Fonseca. I rossoneri arrivano alla sfida con i favori del pronostico, ma con un grande ostacolo da superare: la vittoria, che è mancata in diverse occasioni in questo avvio di stagione.

Questo ha creato un clima di tensione e insoddisfazione tra i tifosi, che chiedono alla squadra di alzare la testa e tornare a lottare per i vertici della classifica.

Fonseca ha deciso di reagire alle difficoltà con scelte forti e coraggiose. La decisione più sorprendente riguarda Rafael Leao, che non partirà dal primo minuto. Una scelta che segna un chiaro messaggio da parte dell’allenatore: nessuno è intoccabile e il nome dietro la maglia non conta più dello stemma che rappresenta il Milan.

Come affermato nella conferenza stampa pre-partita, Fonseca ha ribadito che le scelte si basano esclusivamente sulle prestazioni e sull’atteggiamento mostrato in campo.

L’Udinese, dal canto suo, arriva a San Siro con la voglia di fare risultato e sfruttare il momento delicato del Milan. I friulani sono noti per essere un avversario ostico, capace di mettere in difficoltà anche le grandi squadre.

La partita rappresenta un bivio per il Milan: una vittoria potrebbe rilanciare la squadra e calmare i malumori della piazza, mentre un altro passo falso rischierebbe di aggravare una situazione già complicata.

Milan, le parole di Fonseca nel prepartita: “E’ la voglia di vincere la partita”

Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il prepartita di Milan-Udinese. Il tecnico portoghese si è soffermato su alcuni aspetti importanti che hanno incrementato la foga dei tifosi in queste settimane: una tra tutti, la decisione su Leao. L’allenatore ha dichiarato la sua idea di formazione per questa sfida:

Non è nessun messaggio, è la voglia di vincere la partita, con i giocatori che sono pronti per affrontare una squadra come l’Udinese – dice Fonseca – è stata una scelta solo di partita.

Il tecnico ha parlato poi dell’assenza di Leao dal 1′, molto prevedibile dopo le dichiarazioni di ieri nella conferenza stampa: “Leao? Devo pensare a tutto, tra tre giorni avremo un’altra partita. Oggi ho scelto Okafor, ma abbiamo bisogno di tutti“.

Su Pulisic: “Pulisic è molto flessibile, giocherà come esterno di sinistra, ma ha più possibilità“.

Sul rientro dalla sosta: “Io voglio che rimangano con noi per poter imparare, la sosta è sempre difficile per una squadra come il Milan perché rimaniamo pochi. Io volevo che rimanessero tutti, penso abbiamo bisogno di tutti. Tutti sono pronti per aiutare la squadra, anche chi entrerà“.