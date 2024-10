Milan in crisi, Fonseca sorprende i giocatori: la mossa

L’allenatore portoghese ha preso una decisione importante, la scelta è già stata comunicata alla società e ai giocatori.

Il Milan è pronto a tornare in campo dopo una sosta amara a causa degli ultimi risultati in campionato e in Champions League. Prima della pausa per le nazionali, infatti, i rossoneri sono stati battuti da Fiorentina e Bayer Leverkusen. Il percorso europeo della squadra di Fonseca è cominciato davvero male, con due sconfitte che rischiano di condizionare il percorso. Tuttavia, il Milan ha affrontato gli uomini di Alonso e il Liverpool di Slot, due avversari non proprio abbordabili.

Anche in Serie A la situazione non è delle migliori: in questo avvio di stagione, il Milan ha vinto solo tre delle sette gare disputate fino ad oggi. A dare fiducia, però, è l’ottima prestazione offerta nel derby contro l’Inter, che i rossoneri sono riusciti a battere dopo sei derby persi consecutivamente negli ultimi anni. Una soddisfazione importante per il popolo milanista, che però non basta a risolvere i problemi di questa squadra. Fonseca non è ancora riuscito a trovare la quadra, ma è convinto di poterci riuscire. Saranno decisivi lavoro ed impegno, non solo sul campo da gioco.

Ritorno a Milanello per il ritiro: decisione confermata

Secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, il club rossonero ha deciso di assecondare la richiesta di Paulo Fonseca: il tecnico ha deciso di spostare il ritiro pre-partita nel Centro Sportivo di Milanello. Un ritorno al passato, dunque, perché per molti anni è stato quello il luogo in cui la squadra viveva le ore immediatamente precedenti alla partita. La scelta è stata dettata dalla volontà dell’allenatore, ma tutto il gruppo ha sposato questa decisione.

Quella contro l’Udinese, dunque, sarà l’ultima occasione in cui la squadra si ritroverà in ritiro all’hotel Melià di Milano. Dalla prossima settimana si tornerà a Milanello. I rossoneri scenderanno in campo a San Siro anche martedì contro il Club Brugge e prima della gara riscopriranno le vibrazioni del Centro Sportivo. Quella contro i belga è una gara che il Milan non potrà sbagliare per nessun motivo: per il quarto turno, infatti, i ragazzi di Fonseca dovranno volare a Madrid per affrontare i Blancos.

La nuova Champions League è ancora tutta da scoprire e difficilmente si potranno fare previsioni già adesso. Il Milan non è partito bene, ma può ancora riscattarsi: arrivare tra le prime otto per evitare i play-off è quasi impossibile considerati i risultati dei primi due turni, ma lo spareggio dev’essere un obiettivo. Ai rossoneri non manca qualità, ma manca la costanza nel gioco espresso e nei risultati. Fonseca dovrà lavorare su quest’aspetto se vuole riportare in alto uno dei club più importanti d’Europa.