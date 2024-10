Milan, nessuno come Pulisic: la statistica incorona lo statunitense, è primo in Europa

In un inizio di stagione tra alti e bassi il Milan si coccola Christian Pulisic. L’ex Chelsea sembra in stato di grazia in questo periodo.

Il Milan si prepara alla grande sfida di domani sera che vedrà ospite a San Siro la capolista Napoli. Ancora qualche dubbio di formazione per Paulo Fonseca che, ricordiamo, dovrà fare a meno di Theo Hernandez e Reijnders. I due infatti non hanno potuto scontare la giornata di squalifica nella gara di Bologna, poi rimandata, e sono dunque costretti a restare in tribuna proprio in uno scontro diretto così importante.

Fortunatamente per il Milan, e per tutti i tifosi rossoneri, l’allenatore portoghese potrà contare su un calciatore che in questo inizio di stagione gli sta regalando numerose garanzie. Stiamo parlando ovviamente di Christian Pulisic.

L’americano in queste prime uscite si sta dimostrando davvero l’arma in più della squadra, quel giocatore che può risolverti la partita. Gol, assist e prestazioni in generale da incorniciare per lui.

Probabilmente nessuno avrebbe immaginato un tale rendimento per l’ex Chelsea, che già nello scorso campionato era arrivato ad un bottino di quindici gol. E invece quest’anno si sta addirittura superando: sette gol e quattro assist in appena quattordici uscite tra club e nazionale.

Pulisic è il calciatore in Europa con la percentuale più alta di partite con almeno un gol o un assist

Questi numeri non solo evidenziano le qualità del calciatore, bensì denotano un dato impressionante, da vero top player: le partite con almeno un gol o un assist per l’americano sono il 78,57%.

Una percentuale incredibile se si pensa che in Europa semplicemente nessuno può vantare la stessa. Al secondo posto troviamo Mohamed Salah del Liverpool con il 73,33%, al terzo Marmoush del Francoforte (71,43%) e poi a seguire Lewandowski, Kane e i soliti noti…

Ma non finiscono qui le sorprese dell’americano, perché Christian è ottavo in classifica tra i cinque grandi campionati europei per gol e assist ogni novanta minuti, dietro solo a giocatori come Raphina, Salah, Vinicius e addirittura davanti a campioni del calibro di Haaland e Mbappé.

D’altronde basta guardare Pulisic in campo in questo periodo per capire che il giocatore ha qualcosa di più. Nelle ultime uscite ha davvero dato sfogo a tutto il suo repertorio tra gol di destro, sinistro, in percussione e al volo su inserimento…

E non è tutto, perché a colpire non sono soltanto le doti tecniche, ma anche e forse soprattutto la sua intelligente in campo. L’americano è uno di quei giocatori che sanno leggere la partita, i movimenti degli avversari e i loro punti deboli. Non è mai un caso quando un calciatore si ritrova al posto giusto nel momento giusto e Christian, dati alla mano eloquenti, ci si ritrova spesso e volentieri.