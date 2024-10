Milan, non solo Maignan: un altro rossonero ad un passo dal rinnovo

Non solo il rinnovo di contratto di Maignan: ad un passo l’accordo per il prolungamento di un altro pilastro di Fonseca. I dettagli dell’accordo.

In casa Milan continuano a mancare le certezze. Dopo un avvio di campionato terribile, la squadra allenata da Paulo Fonseca sembrava aver trovato la quadra, con la vittoria nel derby contro l’Inter che aveva scacciato la crisi facendo diventare il tecnico portoghese un idolo dei tifosi dopo essere stato ad un passo dall’esonero. Nonostante il trionfo contro i rivali di sempre, la squadra rossonera sembra essere sprofondata nuovamente nel buio, con i due passi falsi contro Bayer Leverkusen e Fiorentina che hanno rimesso in dubbio la posizione di Fonseca oltre a quella di alcuni calciatori fino ad ora ritenuti imprescindibili.

A peggiorare la situazione all’interno del club rossonero starebbero infatti contribuendo anche le prestazioni di due calciatori che dovrebbero trascinare verso l’alto e non verso il basso la squadra: Theo Hernandez e Rafael Leao. I due fuoriclasse del Diavolo continuano a vivere un periodo fatto di tanti bassi e pochi alti, facendo scatenare l’ira dei tifosi. A rendersi invece protagonista di prestazioni di altissimo livello in questa prima parte di stagione è stato invece Matteo Gabbia. Il difensore italiano diventato un pilastro della difesa di Fonseca e per lui è il rinnovo di contratto con i rossoneri sarebbe ad un passo.

Il Milan si tiene stretto Gabbia: rinnovo ad un passo

Tornato alla base lo scorso gennaio dopo il prestito al Villareal a causa dei numerosi infortuni nel reparto difensivo di Pioli, Matteo Gabbia si è preso il Milan. Nonostante l’arrivo in rossonero di Strahinja Pavlovic, il difensore italiano ha lavorato duramente fin dal primo giorno di ritiro, convincendo Fonseca a puntare fortemente su di lui. Il gol decisivo siglato contro l’Inter lo ha definitivamente consacrato, e anche in un momento molto difficile per il Milan Gabbia è sempre stato uno dei più positivi. Prestazioni che hanno convinto la società rossonera a rinnovargli il contratto in scadenza nel 2026, con l’accordo ormai ad un passo.

Il centrale classe 1999 prolungherà con il Diavolo fino al 30 giugno del 2028, con l’ingaggio che passerà da uno a due milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Dopo essere arrivato nel 2012 nelle giovanili del Milan e dopo anni di gavetta passati tra panchine e prestiti, Gabbia è finalmente riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel club dov’è cresciuto, diventando una pedina fondamentale per Fonseca e un idolo per i tifosi. Insieme a lui dovrebbe rinnovare a stretto giro anche Mike Maignan, altro pilastro insostituibile nel progetto rossonero.