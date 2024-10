Milan, pesante tegola per i tifosi rossoneri: la mazzata è in arrivo

È in arrivo una brutta batosta per i tifosi del Milan: i fatti riguardano il match andato in scena al Franchi contro la Fiorentina.

Il Milan di Paulo Fonseca è uscito con un sorriso dall’ultimo impegno di Champions League. In occasione del match casalingo contro il Club Bruges, la squadra rossonera ha trovato la sua prima vittoria in questa campagna europea, muovendo la propria classifica dopo i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen. I rossoneri si avvicinano alla prossima sfida di campionato con entusiasmo e consapevolezza. I ragazzi di Fonseca questo weekend saranno impegnati in un’altra ostica sfida.

Dopo gli ultimi due successi di fila ottenuti in casa contro Udinese e Club Bruges, il Milan sarà di scena in trasferta, allo stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna. L’imperativo categorico in casa rossonera è uno: vincere. La formazione lombarda farà di tutto per uscire trionfante dall’ardua trasferta emiliana, con la speranza di ricevere da parte dei propri tifosi il giusto supporto. Proprio per quanto riguarda l’ambiente legato ai sostenitori rossoneri sarebbe in arrivo una dura batosta a causa dei fatti avvenuti in Fiorentina-Milan.

Brutta tegola per i tifosi del Milan: batosta in arrivo

Continuano a far discutere e a creare problemi lo stile ultras nel calcio italiano. Lo scorso 6 ottobre, in occasione del match andato in scena allo stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Milan, le forze dell’ordine hanno sequestrato un vero e proprio arsenale in mano ai tifosi del club rossonero. Nonostante sull’ambiente ultras sia finito l’occhio attento della Procura di Milano, la cui indagine ha smantellato gran parte del tifo organizzo di Inter e Milan, alcuni gruppi di supporter proseguono verso la linea del disordine, che nulla ha a che vedere con lo sport.

Gli organi di Polizia hanno fermato diversi tifosi del Milan in possesso di coltelli, sfollagente telescopici, materiali pirotecnici e altri oggetti per creare scompiglio durante la sfida di Firenze. Il sequestro sarebbe avvenuto prima della gara, in seguito al controllo di alcuni pullman rossoneri. Secondo quanto emerso dal Corriere Fiorentino, sono pronti molteplici Daspo con divieto di accedere agli eventi sportivi poiché “pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica in contesti di manifestazioni sportive in ragione degli strumenti trovati in loro possesso”.

Nello specifico, sono 77 i Daspo firmati dal questore di Firenze con divieto di accesso agli impianti sportivi. Tali provvedimenti, assunti dall’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, variano a seconda dei soggetti coinvolti. Le sentenze sono in corso di notifica e prevedono il divieto di accesso agli eventi sportivi da 1 a 5 anni. Inoltre, sono tuttora in fase di studio altri 23 sentenze analoghe per altrettanti tifosi del Milan. In questo caso, la pena minima è di 5 anni.