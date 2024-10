Milan, rinnovo in bilico: addio sempre più vicino

Dopo mesi di discussioni, la decisione sembra essere definitiva: il calciatore rossonero non rinnoverà e dirà addio a fine stagione.

In casa Milan è periodo di rinnovi. La società rossonera starebbe valutando su quali calciatori puntare per il futuro e nel corso delle ultime settimane si sarebbe sensibilmente avvicinata al prolungamento dei contratti di due pilastri della squadra: Mike Maignan e Matteo Gabbia. I due calciatori sono stati protagonisti di un avvio di stagione da protagonisti, con prestazioni di ottimo livello anche nei momenti più difficili affrontati dalla squadra di Paulo Fonseca.

Un calciatore che mai come in questa prima parte di stagione ha deluso è sicuramente Davide Calabria. Il capitano del Milan, dopo prestazioni non all’altezza nel corso delle prime uscite, è stato costretto a rimanere ai box nelle ultime settimane. Il terzino azzurro ha il contratto in scadenza al termine della stagione, con la società rossonera che non sarebbe intenzionata a prolungarglielo.

Calabria al passo d’addio: due club restano alla porta

La storia d’amore tra il Milan e Davide Calabria sembra essere giunta alla fine. Cresciuto nelle giovanili rossonere, il terzino azzurro ha fatto il suo esordio con la maglia del Diavolo nel lontano 2015, diventandone addirittura capitano nel 2021 dopo l’addio di Gianluigi Donnarumma. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e sarebbe aperto al rinnovo per rimanere ancora in rossonero con un ingaggio da circa 2 milioni di euro, identico a quello attuale. D’altra parte però, la società non ha avviato delle trattative e non si è fatta avanti con nessuna proposta, segnale chiaro di quale sia la posizione del club.

A questo punto, come raccolto da calciomercato.com, sono due gli scenari possibili: l’addio anticipato a gennaio o la permanenza fino a fine stagione. Per salutarsi già in inverno, però, dovrebbe essere direttamente il giocatore a chiedere la cessione per magari trovare più spazio e iniziare una nuova avventura prima della naturale scadenza del contratto. Inoltre, cosa non scontata, dovrebbe arrivare un’offerta 3/4 milioni di euro, cifra che chiederebbe il Milan per lasciar partire Calabria.

Nonostante il club non stia spingendo per questa soluzione, l’addio anticipato non rappresenta un’utopia, con due club esteri che potrebbero farsi avanti: sia il Galatasaray, che già in passato si era fatto avanti per il giocatore, che il Marsiglia, con Roberto De Zerbi che starebbe facendo delle valutazioni sul terzino.

Milan, nessun colpo di mercato in caso di addio di Calabria: fiducia per Jimenez

Il Milan ha già in mente chi sarà il sostituto di Calabria, ovvero Alejandro Jimenez. Il terzino spagnolo classe 2005 è arrivato a titolo definitivo dal Real Madrid per di 5 milioni di euro questa estate, con la società rossonera che lo ritiene il futuro della fascia destra del Diavolo.