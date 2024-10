Okafor e la rivelazione in diretta: “Lo avevo detto a Reijnders”

Vittoria del Milan, la prima in questa Champions League, in casa contro il Club Brugge. Decisivi Pulisic e Reijnders con una doppietta: anche i cambi di Fonseca determinanti. Okafor in particolare.

Noah Okafor ha contribuito a decidere il match con un assist appena entrato in campo. Della partita ne ha parlato a Sky Sport e a Milan Tv.

Okafor analizza il match di San Siro

“La vittoria è importante, sapevamo di dover conquistare questi 3 punti. Sono felice di aver aiutato la squadra con il mio assist”.

“Dobbiamo allenarci duramente e continuare a vincere. Non è semplice facile entrare a gara in corso, hai pochi minuti. La chiave è essere in forma, allenarsi bene e farsi trovare pronto“.

“Come mi sento a giocare nello stesso ruolo di Leao? Posso giocare esterno destro o sinistro, non guardo chi gioca dove, siamo una squadra, dobbiamo supportarci sempre. Io sono pronto sempre”.

Lo svizzero ha poi parlato anche a Milan TV: “Sono molto felice per i tre punti e anche per me, sono sempre orgoglioso quando posso aiutare la squadra. Ogni volta che entro voglio determinare e dare il massimo. Avevo detto a Tijji di farsi trovare pronto quando vado sul fondo“

“Dopo le prime due partite avevamo 0 punti ma oggi abbiamo fatto di tutto per prenderne tre. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita, ma ora ci concentreremo sugli errori per migliorare ancora”.

“Per me è molto importante essere in forma e in condizione, allenarmi duramente. E poi ogni volta che entro in campo cerco di fare il meglio e di mettere tutto nella giusta direzione”.