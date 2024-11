Cagliari-Milan, Fonseca non ci sta: “Era da annullare”, poi la frecciata a Theo

Il Milan di Paulo Fonseca ottiene solamente un punto alla Sardegna Arena contro il Cagliari: finisce 3 a 3 tra rossoneri e sardi.

Dopo le vittorie su Monza e Real Madrid, il Milan di Paulo Fonseca ottiene solamente un pareggio sul campo della Sardegna Arena contro il Cagliari: partita ricca di emozioni e gol, terminata 3 a 3. A passare in vantaggio per primo è il Cagliari nei primi minuti di gioco con Zortea; i rossoneri la ribaltano subito nel primo tempo con una doppietta di Leao. Nella seconda frazione di gioco, il Cagliari raggiunge il pareggio con Zappa, a cui era stato annullato un gol nei secondi finali del primo tempo. Al 69′, Abraham, subentrato a Camarda, mette a segno la rete del 3 a 2, che nulla vale considerato che al 90′ è sempre Zappa a pareggiare i conti. Un punto a testa e Milan che sale a quota 18 punti in classifica, al settimo posto.

Cagliari-Milan, le parole di Fonseca

Al termine del match, ai microfoni di DAZN è intervenuto Paulo Fonseca, tecnico rossonero, per parlare delle difficoltà avute dalla squadra contro il Cagliari. Queste le sue parole:

Penso che il problema del Milan non è stato con la palla, ma a livello difensivo: grandi difficoltà sui cross del Cagliari, mancava aggressività, abbiamo vinto solo 8 duelli aerei su 26. Anche quando siamo passati alla linea a 5, abbiamo perso. Penso che offensivamente abbiamo fatto cose buone, facciamo 3 gol e non possiamo perdere la partita. Abbiamo sbagliato nella difesa aerea, in questo momento è un passo indietro, non lo posso negare.

Sulla mossa tattica del centrocampo a 3 e sul primo gol del Cagliari, che Fonseca ritiene non valido:

Oggi abbiamo giocato con Reijnders, Fofana e Pulisic, ma non è stato quello il problema.

Per me il gol preso all’inizio è fuorigioco, ma non possiamo comunque prendere un gol così. Al momento dei cross, non possiamo essere così poco aggressivi, soprattutto i singoli.

Le parole sui singoli, in particolare Theo Hernandez, Camarda e Leao: