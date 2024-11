Calciomercato, colpo Muller: scelta fatta, arriva a zero

Il nome di Thomas Muller torna a smuovere il calciomercato, anche quello del Milan: l’attaccante può dire addio al Bayern Monaco a parametro zero

Ci sono amori che non finiscono, non quando la carriera si è legata indelebilmente a un solo club e il cuore ti porta solo in quella direzione. Si può dire anche per Thomas Muller, un simbolo del Bayern Monaco, con cui ha raggiunto successi incredibili ed è riuscito a scrivere la storia del club.

Ora ha 35 anni e non è più un punto fermo dei bavaresi, e proprio per questo, visto che non vuole ancora appendere gli scarpini al chiodo, le dinamiche di calciomercato potrebbero portarlo altrove. Una scelta radicale per il suo futuro sembra sempre più vicina e potrebbe portarlo lontano dalla Germania.

Colpo Muller: fiuto per il gol e intelligenza tattica

Da anni Muller è un punto fermo per lo spogliatoio, un simbolo per i giovani e un calciatore decisivo sia per il destino del Bayern Monaco, sia per la Germania. Certo, oggi il suo contributo non può più essere quello di un tempo, per forza di cose.

L’attaccante è stato sostituito da altri campioni che possono mantenere un ritmo alto e seminare avversari, ma pur non essendo più un titolarissimo, è riuscito a totalizzare otto presenze, di cui la maggior parte da subentrante, con i bavaresi in Bundesliga, mettendo a segno un gol e un assist.

Magari non ruba l’occhio con giocate da stropicciarsi gli occhi, ma è ancora un calciatore integro fisicamente e dalla grande intelligenza tattica, che sa sempre come posizionarsi in campo e dare una svolta alla partita. Il suo futuro, però, è decisamente incerto, visto che il suo contratto con i tedeschi scadrà a giugno 2025.

Svolta per il futuro di Muller: la prima opzione non è il Milan

Nel recente passato, Muller è stato accostato a più riprese al Milan, ma ora i rumors riguardanti i rossoneri sono andati un po’ a scemare per via delle scelte societarie che stanno portando soprattutto giovani calciatori in rossonero.

Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, invece, potrebbe balzare in primo piano la Major League Soccer. Il tedesco vorrebbe provare un’esperienza in America prima di ritirarsi dal calcio giocato e presto un club del nuovo continente potrebbe decidere di offrirgli un contratto. La Serie A, quindi, è sempre più lontana.