Calciomercato Milan, Camarda mette alla porta un rossonero: decisione sul futuro presa

Il futuro al Milan di Francesco Camarda sembra ormai delineato. La scelta sul giovane talentino rischia di mettere alle porte un altro rossonero.

Dopo aver scritto un’importante pagina di storia al Bernabeu contro il Real Madrid, domani il Milan è pronto a scriverne un’altra. A Cagliari, infatti, sarà la giornata di Francesco Camarda che per la prima volta in carriera scenderà in campo dal primo minuto con la prima squadra. Un debutto da record per il classe 2008 che diventerà il più giovane titolare nella storia rossonera, battendo per un solo giorno Gianluigi Donnarumma.

Una scelta molto forte da parte di Fonseca che ha deciso di puntare sulla stellina più luminosa del club per sopperire all’assenza di Alvaro Morata. Una scelta che fa capire molto anche su quella che è la decisione presa dal Milan in vista del futuro.

Il giovane rossonero sta diventando sempre più centrale nei piani del club e la società sembra avere delle idee molto chiare su quello che sarà il ruolo di Camarda nei prossimi anni. Il centravanti 16enne potrebbe, però, mettere ai margini del progetto un altro rossonero.

Camarda salirà in prima squadra dall’anno prossimo: addio per Abraham o Jovic?

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Camarda non sembra essere in dubbio. Dalla prossima estate, infatti, il giovane attaccante entrerà a far parte in pianta stabile della prima squadra. Sarà lui, dunque, la riserva in attacco e questo significa che non ci sarà, perciò, spazio per uno tra Tammy Abraham o Luka Jovic. Quasi certamente, infatti, almeno uno dei due rossoneri lascerà il club.

In entrambi i casi si tratta di una situazione alquanto delicata: l’attaccante inglese è in prestito dalla Roma e i prossimi mesi saranno decisivi per una sua eventuale permanenza, mentre nel caso del serbo il contratto scade proprio nel 2025 e un rinnovo appare molto difficile.

Proprio per questo motivo il principale indiziato a fare spazio a Camarda sembra essere proprio Jovic, sempre più ai margini già in questa stagione, ma non è da escludere che anche Abraham possa fare le valigie. Infatti, dopo un ottimo avvio, il centravanti inglese sembra essersi un po’ perso e attualmente il suo riscatto non sembra essere una priorità per la società. Va, inoltre, ricordato che la formula è di un prestito secco e quindi andrebbe trovato un accordo con la Roma partendo da zero per una sua eventuale permanenza.