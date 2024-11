“Il gol non era da annullare”, scoppia la bufera su Monza-Milan: giudizio netto

Scoppia la polemica in Monza-Milan: l’episodio ha fatto storcere il naso a molti. Il parere dell’opinionista non lascia dubbi.

Il Milan di Fonseca esce trionfante dalla trasferta brianzola, portando a casa una vittoria fatta di determinazione, forza di spirito e di grande unità d’intenti. La squadra rossonero ha espugnato l’U-Power Stadium battendo il Monza di misura, grazie alla rete messa a segno nel primo tempo di Reijnders. Ai rossoneri è bastata la rete del centrocampista olandese per ritrovare la gioia dei tre punti dopo la brutta tegola incassata in casa nel turno infrasettimanale contro il Napoli.

Il Milan è tornato alla vittoria sfornando una prestazione di carattere e dinamismo, figlia delle scelte sicure e irremovibili di Paulo Fonseca. Prima del vantaggio rossonero, c’è stato un episodio in particolare che ha caratterizzato l’avvio del match in terra brianzola. Si tratta del contatto tra Bondò e Theo Hernandez, avvenuto a margine dell’azione che ha portato alla rete dell’1-0 dei padroni di casa con Dany Mota. Gol, arrivato dopo sette minuti di gioco, che il direttore di gara, Ermanno Feliciani, ha deciso di non convalidare, giudicando l’episodio tra Bondò e Theo determinante. Non è stato dello stesso parere, però, Luca Marelli.

Marelli sorpreso: giudizio netto sull’episodio Bondò-Theo

Luca Marelli si è mostrato a dir poco spiazzato del metro di valutazione assunto da Ermanno Feliciani sul gol brianzolo, conseguentemente annullato a causa dell’episodio avvenuto tra Bondò e Theo Hernandez. Il direttore di gara ha ritenuto l’atteggiamento del giocatore del Monza punibile con l’assegnazione di un fallo in favore dei rossoneri.

Marelli ha cercato di fare chiarezza sull’episodio ai microfoni di Dazn, bacchettando Ermanno Feliciani. Per l’ex arbitro la rete non era da annullare: “Bondò ha trattenuto leggermente la maglia di Theo, e questa leggera trattenuta sarà decisiva. L’arbitro inizialmente ha lasciato correre, quando il Monza ha segnato e l’azione si è conclusa ha fischiato e ha dato la punizione per il Milan. A mio parere la rete non andava annullata perché la trattenuta era molto leggera e anche Theo si è aiutato con la mano. In questi casi il VAR non può intervenire oerchè è un’azione di gioco”.

La decisione dell’arbitro non è andata giù neanche al tecnico del Monza, Alessandro Nesta. Al termine della gara, l’allenatore brianzolo si è lasciato andare ad un duro sfogo a Sky: “Regolamento folle per me, si sta rovinando il calcio. Si tratta di uno sport di contatto. Si deve tornare ad arbitrare come una volta dove il contatto era permesso. Alla gente non piace vedere partite spezzettate da mille falli: è troppo”.

Nesta ha poi ribadito: “Che fallo è quello di oggi a centrocampo? Dopo Bergamo, ci hanno chiesto scusa gli arbitri mandandoci una cosa a Monza. Per me lo stiamo complicando il calcio. Il calcio una volta era più semplice, anche per i giocatori: nei primi 10′ si capiva il metro dell’arbitro. Oggi non si capisce. Il regolamento si deve adeguare al calcio, non il contrario. Aiutiamo il calcio a essere spettacolare, giusto”.

A rincarare la dose ci ha pensato anche Tancredi Palmieri. Il gironalista ha tuonato sul proprio account X, giudicando aspramente l’operato del direttore di gara sull’episodio Bondò-Theo: “Annullare il gol del Monza per questo è una decisione impresentabile e indifendibile, per usare eufemismi. L’arbitro Feliciani è lo stesso che in Genoa-Inter non vide nulla senza Var. È proprio la sua qualità decisionale in campo il problema”.