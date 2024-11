Infortunio ed esami in Nazionale: l’annuncio del CT

Quello della sosta per le Nazionali è sempre un momento di forte apprensione per i club di Serie A e per i tifosi, che vogliono evitare ogni tipo di problema legato agli infortuni.

Più di un infortunio ha riguardato il Milan nel recente periodo, tant’è che Paulo Fonseca è stato costretto a roteare qualcosa oltre le decisioni per scelta tecnica come quella di Rafa Leao, che poi è tornato titolare sfornando prestazioni di alto livello.

C’è chi non è riuscito a giocare nella sfida contro il Cagliari e, ciononostante, è stato comunque convocato dal Commissario Tecnico della sua Federazione che ha infatti parlato di quello che è il suo infortunio e del problema che sta mandando in apprensione i rossoneri.

Infortunio e problema al Milan: la notizia dal ritiro in Nazionale

Il Milan è in apprensione in merito all’infortunio del calciatore, con Fonseca che aveva già “denunciato” il problema. Un riposo forzato, quello che era stato sottolineato alla vigilia di Cagliari-Milan, dal tecnico portoghese, che aveva infatti non utilizzato il proprio bomber, facendo affidamento su altre soluzioni.

Una situazione di emergenza, quella vissuta all’interno del Milan e che aveva portato Fonseca a scegliere Francesco Camarda nell’attacco dei rossoneri in Sardegna, nella sfida poi terminata in pareggio per 3-3.

L’infortunio di Morata non ha escluso comunque la sua convocazione in Nazionale dove adesso il CT della Spagna prende voce, proprio per parlare di quello che è il simbolo della sua squadra, a seguito dei test che sta svolgendo proprio in ritiro, in vista degli impegni della Roja.

Infortunio col Milan, ma convocazione in Nazionale: le parole del CT

C’è stato un problema al Milan con Alvaro Morata, in merito al suo trauma cranico, che lo ha costretto al forfait. Dal ritiro però parla il Commissario Tecnico della Spagna, Luis de La Fuente, che ha così parlato in merito alla situazione Morata: “Sta svolgendo degli esami, dei test e li sta superando tutti. Se non si evidenzieranno problemi allora resterà con noi. Siamo contenti, per ora sta andando tutto bene”. E dunque, in continuo contatto col Milan, i rossoneri saranno avvisati qualora non dovesse farcela con la Spagna.

Assenza nei prossimi impegni? La possibile assenza del rossonero

Quali match salterebbe, in ogni caso, Alvaro Morata? Qualora dovesse essere rispedito a casa e dunque a Milanello, Morata si farà trovare poi pronto contro la sua ex Juve. Saltando però, a quel punto, gli impegni con la Nazionale. La Spagna, in questa sosta per le Nazionali per quanto riguarda il Milan e i campionati, dovrà affrontare quinto e sesto turno della Nations League, nelle sfide contro Danimarca prima e Svizzera poi.