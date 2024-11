Leao ancora in panchina, il portoghese rompe il silenzio: l’ha detto in diretta

Il Milan vince in Champions League nonostante qualche sofferenza sul finale: Rafael Leao ha commentato così il match.

Rafael Leao segna entrando dalla panchina e al minuto 68 indirizza il match. Il portoghese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il match.

Le parole di Leao

“Questa partita era da finire con più gol, dobbiamo essere più cinici. Loro giocavano a casa, hanno preso fiducia. Noi potevamo fare di più, fare un paio di gol in più. Abbiamo tante partite e poco tempo per recuperare. Dobbiamo essere cattivi, non lasciare queste occasioni. Dobbiamo entrare per vincere”.

“Panchine? Tutto risolto, Fonseca sa che non mi piace ma se lui decide una cosa io sono sempre a disposizione. Lui ha le sue idee, vogliamo capirle ancora di più ma siamo contenti. Questa partita era troppo importante, dovevamo vincere. Vogliamo arrivare ancora più in alto, tutti noi siamo giovani, vogliamo giocare queste partite”.