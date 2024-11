Maldini: umiliato da questo bomber, “gli passava sopra”

L’ex Inter ha raccontato che un bomber con cui ha avuto la fortuna di giocare riusciva a passare sopra persino a uno come Paolo Maldini.

Nel giugno 2023, ormai circa un anno e mezzo fa, il Milan decideva di sollevare Paolo Maldini dall’incarico di direttore dell’area tecnica. Una scelta che non è stata per niente digerita dalla tifoseria rossonera, tenendo conto che con Maldini nell’importante ruolo dirigenziale i rossoneri sono tornati fortemente competitivi sia in Italia (scudetto nel 2022 dopo 11 anni di digiuno) che in Europa (semifinale Champions nel 2023). Per il celebre ex difensore si è chiuso quindi un legame cominciato da giocatore con il provino del settembre 1978 e poi proseguito con tantissimi trionfi, fino al ritiro del 2009 e la scelta di intraprendere un percorso da dirigente.

I tifosi milanisti sperano sempre che un domani Maldini possa tornare ‘a casa’. Nel frattempo la bandiera rossonera sarà di nuovo a San Siro in occasione del match di Nations League Italia-Francia, in programma domani sera alle 20:45. Potrebbe essere l’occasione per chiedergli cosa ne pensa delle ultime dichiarazioni rilasciate da un ex giocatore dell’Inter sul suo conto.

Maicon ricorda gli anni in nerazzurro: la verità su Ibra

Tra i tanti grandi avversari che Maldini ha dovuto fronteggiare nei molti derby tra Milan e Inter c’è sicuramente Maicon. L’ex terzino brasiliano ha indossato la maglia nerazzurra dal 2006 al 2012, vincendo praticamente tutto con la Beneamata: 248 presenze e 20 reti con l’Inter. Parlando in un podcast brasiliano l’ex calciatore ha ricordato quei tempi, confessando che il compagno di squadra più forte con cui ha giocato è Zlatan Ibrahimovic.

Maicon ha rivelato un particolare di Ibra che nessuno conosce: il campione svedese, oggi dirigente del Milan, aveva una predilezione per Adriano, nonostante in quel periodo l’Inter potesse disporre anche di altri grandi bomber come Hernan Crespo e Julio Cruz.

Maicon: “Adriano passava sopra a Maldini”

Sempre Maicon, nel corso dell’intervista, sottolinea che la forza di Adriano era tale da non conoscere ostacoli nemmeno di fronte ai difensori più forti della Serie A. “Adriano affrontava dei calciatori come Kaladze, Maldini, li superava da solo – le parole del terzino verdeoro che vinse il Triplete con l’Inter – per superare Maldini non devi essere uno qualunque, Adriano non lo superava, ci passava sopra!“.

Maicon ha poi ricordato un match dove Ibrahimovic e Adriano dettarono legge contro la Juve: “Lui e Ibra misero a ferro e fuoco la difesa bianconera. C’era un difensore, Legrottaglie… poverino, ho pensato che non avrebbe dormito quella notte”.