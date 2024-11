Milan, Giuntoli ha parlato chiaro: si riaccende il sogno

Dichiarazioni importanti di Cristiano Giuntoli che riguardano molto da vicino il club rossonero: come si intrecciano le strade della Juventus e del Milan

Nello scorso weekend di campionato, una grande classica come Milan-Juventus ha dato davvero poche emozioni. In campo, una delle peggiori esibizioni, a livello di spettacolo, fornite nella storia da rossoneri e bianconeri, con relativo carico di polemiche non solo tra i tifosi delle rispettive squadre, ma anche tra tutti gli altri appassionati nostrani e non.

Uno scialbo 0-0 accolto ‘meglio’ dalla Juventus, sicuramente, viste le tante assenze con cui i bianconeri si presentavano a Torino e che hanno obbligato a una prova guardinga per minimizzare il più possibile i rischi. Mentre il Milan si è fatto in qualche modo imbrigliare dalla ragnatela predisposta da Thiago Motta e soci, non riuscendo a centrare una vittoria che sarebbe stata importantissima per la risalita in classifica.

Milan e Juventus, comunque, accomunate, al termine della sfida, da un pari che ha finito con allontanare entrambe dalla vetta. E a questo punto sia a Milanello che alla Continassa si riflette molto bene sulla necessità di non perdere altro terreno, per evitare che il campionato si faccia in salita. Riflessioni che gioco forza, visto a che punto della stagione siamo, passeranno dal calciomercato. E un annuncio di Giuntoli, per il Milan, risulta molto interessante.

Juventus, Giuntoli ‘aspetta’ Milik: e il Milan ripensa a Zirkzee

La Juventus avrebbe una certa necessità di fare mercato in vari reparti. Ma le dichiarazioni del direttore tecnico bianconero, prima della sfida con l’Aston Villa, riscrivono i piani per l’attacco.

“In attacco puntiamo sul recupero di Milik, faremo qualcosa in difesa dove siamo pochi”, ha spiegato Giuntoli ai microfoni di ‘Amazon Prime Video’. Dunque, la Juventus si chiama almeno apparentemente fuori dalla corsa a Zirkzee. Per il quale potrebbe riaffacciarsi il Milan. Se non per un arrivo a gennaio, difficile, magari per mettere le basi per la prossima estate, quando Jovic e forse Abraham andranno via.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic come Giuntoli: solo pretattica?

A proposito di altri punti in comune tra Milan e Juventus, non sarà sfuggito come le dichiarazioni di Giuntoli abbiano finito col ricalcare quelle di Ibrahimovic ieri.

Anche lo svedese aveva nicchiato sul mercato, parlando del recupero di Bennacer come primo rinforzo. Smentendo almeno per il momento la ricerca di un difensore o di un centrocampista. Ma ammettendo poi che le cose potrebbero cambiare in corso d’opera. E’ proprio vero che nel mercato calcistico, niente o quasi è come sembra.