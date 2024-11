Milan, il dato è agghiaccante: Fonseca sempre più in crisi

Il Milan di Paulo Fonseca sta attraversando un inizio di stagione decisamente complicato, con sole 5 vittorie nelle prime 12 partite di campionato.

Il Milan sta avendo un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Le prime posizioni della classifica sono già lontane, con il rischio concreto che il divario possa ulteriormente aumentare nelle prossime giornate.

Per trovare numeri così deludenti, bisogna tornare alla stagione 2019/20, quando il Milan iniziò il campionato sotto la guida di Marco Giampaolo, poi sostituito da Stefano Pioli.

Dato agghiacciante: tra gli avvii peggiori del decennio

All’epoca, la squadra ottenne appena 4 vittorie nelle prime 12 giornate, un dato che segnò una partenza lenta e piena di difficoltà. Quella stagione si concluse con un 6° posto, sufficiente per garantire la qualificazione all’Europa League, ma lontano dagli standard di una squadra con ambizioni di vertice come il Milan.

Le somiglianze con quel campionato rendono i tifosi preoccupati, che si aspettavano un avvio di stagione decisamente diverso.

Per il Milan sarà cruciale recuperare punti nelle prossime giornate per non perdere contatto con la zona Champions. Servirà essere meno altalenanti per avvicinarsi alle prime posizioni. Questi sono infatti i risultati di questa stagione.

1ª giornata, Milan – Torino 2-2

2ª giornata, Parma – Milan 2-1

3ª giornata, Lazio – Milan 2-2

4ª giornata, Milan – Venezia 4-0

5ª giornata, Inter – Milan 1-2

6ª giornata, Milan – Lecce 3-0

7ª giornata, Fiorentina – Milan 2-1

8ª giornata, Milan – Udinese 1-0

10ª giornata, Milan – Napoli 0-2

11ª giornata, Monza – Milan 0-1

12ª giornata, Cagliari – Milan 3-3

13ª giornata, Milan – Juventus 0-0

Questo il confronto delle prime 12 partite del Milan negli ultimi dieci campionati:

2015/16 (allenatore Sinisa Mihajlovic) – 6 vittorie

2016/17 (Vincenzo Montella) – 8 vittorie

2017/18 (Vincenzo Montella) – 6 vittorie

2018/19 (Rino Gattuso) – 6 vittorie

2019/20 (Marco Giampaolo, poi Stefano Pioli) – 4 vittorie

2020/21 (Stefano Pioli) – 8 vittorie

2021/22 (Stefano Pioli) – 10 vittorie

2022/23 (Stefano Pioli) – 8 vittorie

2023/24 (Stefano Pioli) – 7 vittorie

2024/25 (Paulo Fonseca) – 5 vittorie

Un trend che servirà invertire al più presto.