Milan, intesa ad un passo: Furlani è in pressing!

Giorgio Furlani è pronto a mettere sottochiave il top player rossonero: la stretta di mano è vicinissima.

Il Milan sta cercando di sfruttare al meglio questa settimana di sosta per portare avanti in modo significativo i diversi discorsi sul fronte rinnovi. La società rossonera, di fatto, sta lavorando costantemente per blindare quelli che sono i giocatori chiave della rosa di mister Paulo Fonseca. Il club lombardo guarda al futuro e lo fa con ottimismo, sapendo che in squadra può contare su molteplici elementi di grande livello.

La proprietà rossonera è pronta a gettare delle basi importanti in vista delle prossime stagioni. Per questo motivo, il Milan starebbe lavorando assiduamente ai rinnovi di quelli che sono considerati dei pilastri portati della rosa, come Maignan, Gabbia, Theo Hernandez e Tijani Reijnders. Proprio quest’ultimo, sarebbe il più vicino alla firma del nuovo contratto. In tal senso, sono arrivate delle importanti novità.

Reijnders ad un passo dal rinnovo

Tijani Reijnders si avvicina a grandi passi verso il rinnovo con il Milan. Le parti sarebbero ormai vicinissima alla stretta di mano, come affermato dal noto giornalista Daniele Longo. L’olandese è sempre più convinto di legarsi ai colori rossoneri, così come il club è fermamente deciso di blindarlo.

Il Milan è rimasto piacevolmente colpito dall’ottimo impatto del calciatore olandese in questa prima parte di stagione. Tijani Reijnders sin qui è indiscutibilmente uno delle armi principali di Paulo Fonseca. L’olandese sta impressionando tutti a suo di giocate d’alta scuola, gol e assist. Tutto ciò, sta spingendo il Milan ad accelerare i tempi per il rinnovo, in modo da lanciare un chiaro messaggio a chi ha messo gli occhi sul giocatore.

Tijjani Reijnders è al momento legato al club rossonero da un contratto fino al 2028 da 1,6 milioni di euro. Cifra troppo striminzita se paragonata al potenziale che l’olandese sta dimostrando di avere. In casa Milan si respira grande ottimismo per la riuscita dell’affare. La società rossonera sarebbe pronta a mettere sul tavolo un rinnovo fino al 2030 con un ingaggio da 3,5 milioni di euro. La firma di Reijnders sul nuovo contratto sarebbe sempre più vicina. In questo modo, il Milan respingerebbe in maniera decisa le avance di Barcellona, Real Madrid e Manchester City.

Nonostante l’interesse di molti club prestigiosissimi, il calciatore olandese ha solo una cosa nella testa: il Milan. Reijnders vuole continuare a vestire la maglia rossonera. Segnali incoraggianti per il rinnovo li ha lanciati lo stesso calciatore ex Az Alkmaar dal ritiro della sua Nazionale. Il centrocampista del Milan, acquistato la scorsa estate per 23 milioni di euro, ha parlato del suo club ai microfoni di ‘Ziggo Sport’: “Dopo il gol contro il Real Madrid il mio telefono squillava senza sosta. Dopo la partita, ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari. Non devi lasciarti prendere troppo, rischi di esaltarti troppo: non è questa la mia intenzione. Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così. A Milano posso ancora passeggiare tranquillamente o pranzare da qualche parte”.