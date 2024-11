Milan Juve finisce in parità e tra i fischi di San Siro: rossoneri a 9 punti dall’Inter

Poche emozioni e una gara piuttosto noiosa in quel di San Siro tra Milan e Juventus. Ecco le ultime e l’analisi del match.

Nell’anticipo della tredicesima giornata di serie A Milan e Juventus non vanno oltre lo 0 a 0 con una sfida che regala davvero poche emozioni e tanti rimpianti, soprattutto tra i padroni di casa. Il Milan era quasi al completo mentre la Juve aveva diverse assenze e questo 0 a 0 regala un punto ai bianconeri. Il Milan va ora a 9 punti dall’Inter capolista e nonostante il match in meno c’è grande preoccupazione tra i tifosi.

Un primo tempo senza grandi emozioni con entrambe le squadre che faticano a creare e la Juve che soffre l’assenza di Vlahovic, nel Milan nessuno brilla senza l’acciaccato Pulisic, lasciato solo in panchina da Fonseca. Il club rossonero fa gioco ma fatica a creare e le maggiori tensioni arrivano da polemiche arbitrali e un arbitraggio che non convince del tutto la squadra padrone di casa.

Leao prova a creare qualcosa, subisce diversi falli ma viene ammonito per proteste e non riesce però mai ad arrivare al tiro. Sia Di Gregorio che Maignan sono praticamente spettatori paganti del match e non compiono praticamente mai interventi nel corso della gara. Il primo tempo finisce con il risultato di 0 a 0 e la partita finisce senza particolari emozioni.

Milan Juve e una gara che lascia davvero perplessità

Nella ripresa la Juve parte meglio con Cambiaso che prova a farsi vedere e crea una chance pericolosa ma davvero poco o nulla mentre il Milan sbaglia troppo e non riesce a creare grandi chance. Fonseca inserisce Pulisic e Chukwueze e prova a cambiare qualcosa ma la Juve difende bene e prova a colpire in contropiede. Poco o nulla da parte di entrambe le squadre e nel finale il Milan fa possesso ma senza alcuna occasione da gol.

Nel finale l’assalto rossonero non dà nulla e un colpo di testa di Theo Hernandez nei minuti di recupero prova a svegliare Di Gregorio che blocca comunque il pallone. Finisce tra tantissimi fischi e il Milan è ora a nove punti dall’Inter, una situazione particolare visto che i rossoneri hanno vinto il derby e ciò significa che nelle altre 11 gare ha perso 12 punti dai ‘cugini’. Preoccupazione tra i tifosi e ora vedremo cosa accadrà con Fonseca il cui futuro ora diventa nuovamente a rischio.