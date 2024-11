Milan, la big d’Europa cambia obiettivo: 80 milioni per strapparlo alla Serie A

La big d’Europa ha messo nel mirino due giocatori di Milan e Napoli: offerte in arrivo

Siamo nel bel mezzo della sosta e, come sempre, se non c’è il campo di mezzo, l’attenzione si sposta sul calciomercato.

In casa Milan l’argomento più caldo sono i rinnovi di contratto, in particolar modo quello di Theo Hernandez, cioè la situazione più intricata fra le altre.

Ad oggi, la questione è rimasta ferma ad un mese fa: il Milan non ha fatto passi avanti concreti ma sa benissimo che entro fine stagione dovrà farli.

Il calciatore, e il suo entourage, attende: l’intenzione è quella di restare e, a quanto pare, le richieste non sono così alte. Con l’attuale contratto, lo stipendio è di 4,5 milioni: intorno ai 6,5 si può chiudere.

Tutt’altro che impossibile, insomma.

Ma questo periodo di sosta lascia spazio e campo anche ad un altro tema: Rafael Leao.

Nonostante le sue recenti dichiarazioni dal ritiro del Portogallo, le indiscrezioni su un un suo possibile addio, addirittura già a gennaio, continuano.

Barcellona, doppio obiettivo in Serie A: c’è un milanista

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Barcellona continua a cercare un esterno offensivo. Non ha fretta ma vuole fare dei passi avanti.

Sulla lista di Deco, direttore sportivo dei catalani, ci sono due nomi ed entrambe arrivano dalla Serie A.

Il primo è quello di Kvicha Kvaratskhelia: il Napoli è da tempo in trattativa con il suo agente per il rinnovo ma per ora non si è ancora arrivati ad una quadra.

A quanto pare, l’ostacolo è rappresentato dalla clausola.

L’interesse del Barcellona, poi, non fa altro che complicare ulteriormente i dialoghi fra le parti. Stando a quanto scrive il quotidiano, sarebbe pronta un’offerta per gli azzurri da 80 milioni.

De Laurentiis proverà a fare muro il più possibile: Antonio Conte non permetterà mai al suo club di cedere un elemento così importante della rosa, figuriamoci a stagione in corso, lui che ha in testa solo l’obiettivo Scudetto.

Se la cosa non dovesse andare in porto, attenzione quindi anche alla pista Leao, che non si è accesa di certo adesso: è da fine estate che il corteggiamento va avanti, ma il Milan non ne ha voluto sapere. O meglio…

La regola in casa rossonera è sempre la stessa: tutti sono importanti ma nessuno è incedibile, soprattutto a certe cifre.

Se il Barcellona dovesse presentarsi con un’offerta vicina alla sua clausola rescissoria, cioè 175 milioni, allora si potrà ragionare. Difficile però per gli spagnoli pensare a proposte così alte, visto anche il momento difficile che vivono dal punto di vista economico.

Leao nel frattempo si sente legato al Milan e, negli ultimi giorni, ha parlato di quanto si trovi bene in rossonero – soprattutto adesso che sembra aver “risolto” la questione con Fonseca.