Milan, l’aggiornamento è una manna: doppio rientro preziosissimo per Fonseca

Paulo Fonseca può esultare. Il tecnico del Milan riavrà a disposizione due calciatore fondamentali in vista del big match contro la Juventus.

Altro giro, altro big match, altro test di maturità per il Milan. In questa stagione i rossoneri hanno già affrontato vari scontri di altissimo livello contro avversarie sulla carta superiori. Il bottino fino ad ora parla di un ottimo score per i ragazzi di Fonseca, che si sono imposti contro Inter e Real Madrid, oltre al pari di fine agosto contro la Lazio. Il Diavolo affronterà un nuovo scoglio sabato alle 18.

A “San Siro” arriverà la Juventus di Thiago Motta, squadra solida che sta immagazzinando le idee di calcio del tecnico ex Bologna. L’incontro darà la possibilità ai padroni di casa di risalire la china e avvicinarsi ai piani alti della classifica, da cui Leao e soci hanno perso un po’ di terreno a causa di alcune gare in cui si sono persi troppi punti contro rivali alla portata.

Fonseca vuole schierare la miglior formazione possibile per dare filo da torcere alla Vecchia Signora. In attesa dei calciatori ancora alle prese con le rispettive Nazionali, gli aggiornamenti dall’infermeria incoraggiano il tecnico portoghese.

News Milan, ottime notizie per Fonseca: due rientri fondamentali all’orizzonte

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, il mirino di Matteo Gabbia è puntato alla sfida contro la Juventus. Oggi a Milanello è in programma una seduta di allenamento dopo i giorni di pausa concessi da Fonseca ai giocatori non impegnati con le rappresentative. La sessione odierna sarà fondamentale per capire le condizioni del centrale e il suo possibile impiego dal primo minuto contro i bianconeri. La sensazione attuale è che può scattare un ballottaggio con Thiaw.

Ottimi aggiornamenti anche dal ritiro della Spagna. Nessun problema per Alvaro Morata, che si è ripreso bene dal colpo alla testa rimediato circa dieci giorni fa durante l’allenamento, in base a quanto affermato dall’edizione odierna di “Tuttosport“. La punta iberica ha disputato 21 minuti contro la Danimarca e dovrebbe partire dal primo minuto oggi contro la Svezia. Dopo di che, il numero 7 farà ritorno a Milano. L’attaccante dovrebbe essere tra i titolari per la prima sfida da ex in Serie A contro la Signora.

L’allarme della convocazione da parte di De La Fuente all’indomani dello scontro con Pavlovic sembra rientrato. Un doppio rientro che, quindi, può rivelarsi una chiave per ritrovare compattezza nella retroguardia e maggiore incisività in zona gol.