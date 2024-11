Il Milan avrebbe messo nel mirino diversi profili del campionato di Serie A: l’agenda di Moncada è zeppa di nomi.

La prima parte di stagione in casa Milan non sta affatto mantenendo fede alle aspettative iniziali prefissate da dirigenza e tifosi. Il club rossonero sta vivendo una fase altalenante e l’attuale posizione in classifica in Serie A lo dimostrando in modo evidente. Per questo motivo, gli uomini di mercato del club si starebbero preparando a riversarsi sul mercato invernale per garantire a mister Paulo Fonseca nuovi innesti con cui provare a risalire la china.

La squadra ha bisogno di almeno 2/3 innesti a gennaio, anche la dirigenza sembra essere consapevole di ciò. Per evitare di compromettere la stagione, Giorgio Furlani e i suoi starebbero vagliando diverse opzioni, con l’idea di andare a irrobustire principalmente difesa e centrocampo. Il Milan, infatti, si sarebbe da tempo messo alla ricerca di un vice Theo Hernandez e di uno sostituto di Fofana, al di là del recupero di Ismaël Bennacer. Qualcosa si potrebbe muovere anche in attacco con l’eventuale addio a gennaio di Luka Jovic, corteggiato maggiormente da Torino, Galatasaray e Göztepe. Il Milan starebbe riflettendo su diverse piste, molte portano al campionato di Serie A.

Moncada guarda in Serie A: quanti nomi nel mirino!

Il Milan starebbe seguendo con molta cura le vicende di alcuni giocatori emergenti della Serie A specialmente per per buttare giù delle basi solide per il futuro. Uno di questi è Samuele Ricci del Torino, valutato dalla società di Urbano Cairo intorno ai 35 milioni di euro. Il club granata sarebbe stato chiaro, il calciatore classe 2001, in scadenza di contratto nel 2026 e con nessuno distolto per il rinovo in ballo, non si muoverà a gennaio. Cairo sarebbe ben disposto a far partire una vera e propria asta per il giocatore della Nazionale, ma al termine della stagione. Il Milan dovrà vedersela con club del calibro di Inter, Manchester City e Real Madrid. Moncada, però, confida negli ottimi rapporti con l’entourage del calciatore per convincere Cairo ad abbassare il costo del cartellino.

Il Milan starebbe seguendo una linea ben precisa, che ha come matrice il blocco di giocatori italiani. La società lombarda starebbe pensando anche ad un’alternativa a Christian Pulisic. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il club rossonero starebbe visionando Jacopo Fazzini dell’Empoli. Il centrocampista classe 2003 è seguito con molta attenzione dal Diavolo, come confermato giorno fa dallo stesso agente del calciatore, Stefano Ancillotti: “Su Fazzini c’è forte l’interesse del Milan”.

Il giovane Fazzini ha una valutazione di circa 14/15 milioni. Il Milan vorrebbe fare leva sugli ottimi rapporti con l’Empoli per trovare il giusto compromesso, magari inserendo qualche giocatore rossonero nell’affare. I due club vantano un rapporto solido e amichevole, frutto anche delle recenti operazioni che hanno visto Devis Vásquez e Lorenzo Colombo approdare in prestito ai toscani. I due potrebbero svolgere un ruolo fondamentale per l’eventuale operazione Fazzini. Il patron degli azzurri, però, gradirebbe più Kevin Zeroli, ma il Milan sarebbe restio ad inserire nei discorsi il cartellino del giovane calciatore.

Mentre per l’attacco, il Milan starebbe valutando sempre un profilo della Serie A, un centravanti promettente nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti. Giorgio Furlani ed il suo staff avrebbero posato gli occhi su Lorenzo Lucca, bomber in forza all’Udinese. Il calciatore classe 2000, corteggiato anche dalla Juventus, sta dimostrando di avere un grande potenziale.

Lorenzo Lucca, le cui caratteristiche incarnano quelle del bomber vecchio stile, costa intorno ai 20 milioni di euro. Il Milan lo starebbe prendendo in considerazione per il post Abraham, dato che l’inglese tornerà a Roma al termine del prestito. Rilevare il cartellino dell’ex Chelsea avrebbe un costo molto simile a quello di Lucca, se non di più. Inoltre, la spesa aumenterebbe considerato l’ingaggio del centravanti classe 1997.