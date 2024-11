Milan, rivoluzione in attacco a gennaio: colpo dalla Premier

Il Milan sta lavorando a una vera e propria rivoluzione in attacco, già sul calciomercato di gennaio: il colpo può arrivare dalla Premier League

La stagione del Milan passerà da Empoli, dove Paulo Fonseca è a caccia di un risultato di pregio che possa dare adito ai tre punti conquistati contro lo Slovan Bratislava. Il tecnico ha detto di credere nella rimonta scudetto, per cui si attende subito un risultato positivo per riuscire ad accorciare sulla vetta, ora occupata dal Napoli.

Sul calciomercato di gennaio, però, le cose potrebbero cambiare parecchio. Innanzitutto, attenzione alla difesa, il punto debole della squadra meneghina, a giudicare dai gol incassati e da diverse prestazioni che proprio non hanno convinto. In molti, però, chiedono un intervento anche in attacco, dove non mancheranno gli addii.

Il Milan rivoluziona l’attacco: chi può partire a gennaio

Tammy Abraham resterà in rossonero almeno fino a giugno ed è ciò che filtra da ambienti rossoneri anche nelle ultime ore. Secondo il giornalista Carlo Pellegatti, che ne ha parlato sul suo canale YouTube, sono addirittura due i calciatori che potrebbero partire durante la sessione invernale.

Stiamo parlando di Luka Jovic e Noah Okafor. Se il serbo ha visto pochissimo il campo ed è fuori dai progetti del Milan – si cercherà una soluzione per farlo partire a gennaio -, occhio anche allo svizzero, che non convince a pieno nel 4-3-3 e non viene ritenuto un’alternativa ideale né per Rafael Leao, né per Alvaro Morata.

Il terzo attaccante dovrebbe essere Francesco Camarda, che entrerà sempre di più nel giro della prima squadra e giocherà sempre meno con il Milan Futuro. C’è grande curiosità, però, per capire se possa arrivare un colpo di primo piano sugli esterni offensivi. E c’è chi ha già il nome giusto in serbo per il club rossonero.

Sinisterra è il sogno di Pellegatti per l’attacco

Pellegatti ha detto senza mezzi termini che il suo sogno in entrata per il reparto offensivo è Luis Sinisterra. Parliamo di un esterno di 25 anni, molto veloce, forte fisicamente e bravo nell’uno contro uno, che può giocare sia a destra, sia a sinistra.

Gioca con il Bournemouth e ha messo a segno un gol e un assist in quest’edizione della Premier League, con tanti margini di miglioramento anche con la Colombia. Vedremo se la dirigenza del Milan ascolterà il giornalista o se il suo sogno resterà tale.