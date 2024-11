Milan, salta la Champions League: non solo Leao, altro infortunio

Preoccupazione per gli infortuni in vista dell’impegno in Champions League del Milan, non c’è soltanto Leao: gli scenari

Voleva iniziare in modo diverso, sicuramente, il nuovo ciclo di gare il Milan. La ripartenza però non è stata di quelle ottimali. Rossoneri fermati sullo 0-0 dalla Juventus, per un pareggio doloroso, che per il momento mortifica le ambizioni di altissima classifica da parte del Diavolo. Ci si aspettava molto di più da un Milan che aveva dato qualche segnale di crescita in precedenza. E adesso più che mai urgerà una risposta immediata.

Le prossime sfide andranno affrontate con un piglio diverso e andando a caccia della vittoria come unico risultato possibile. A cominciare dalla sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Il Milan è venuto fuori da una prima parte di calendario europeo davvero complicato, raccogliendo comunque sei punti, un bottino che tiene Fonseca e soci in corsa. Ora, le ultime quattro gare della prima fase necessiteranno di bottino pieno, per coltivare ambizioni di qualificazione.

In Slovacchia, però, il Milan dovrà curare al meglio le scelte di formazione. Ed è in ansia, per martedì sera, per le condizioni di Rafael Leao, che ha lasciato San Siro zoppicando, dopo la gara con la Juve. Ma non è l’unico calciatore tra i più attesi che potrebbe non prendere parte alla sfida.

Slovan Bratislava-Milan, appuntamento speciale per Kucka: come sta

Sono ore di attesa, tra tutti, per Juraj Kucka, uno che il Milan conosce piuttosto bene. Il centrocampista slovacco è stato tra le fila dei rossoneri per due stagioni, dal 2015 al 2017. E ci tiene tantissimo ad affrontare il suo passato.

Nelle ultime settimane, però, Kucka era rimasto fuori per infortunio. Rientro in campo, sebbene a partita in corso, nella sfida di campionato contro il Kosice. Un ingresso in campo che da’ qualche chance al 37enne di potercela fare, come spiegato dal suo allenatore Weiss. Ma il verdetto definitivo, vista l’età e la delicatezza del problema, si avrà soltanto nell’immediatezza del match.

Milan, in Champions inizia la volata: Fonseca si gioca il futuro

Una gara particolare dunque per i rossoneri, che non potranno farsi condizionare dai sentimenti e dovranno necessariamente fare di tutto per centrare l’intera posta in palio. Una vittoria che sarebbe cruciale non solo per il percorso europeo.

Paulo Fonseca deve riprendere a vincere per non mettere seriamente a rischio ancora la sua panchina. La società gli ha dato fiducia, ma serve un Milan in grado di correre sia in campionato che in Europa. Altrimenti, le decisioni potrebbero cambiare.