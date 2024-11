Milan, scelto il vice Theo Hernandez: annuncio in diretta

I rossoneri alla ricerca di un innesto per accompagnare Theo Hernandez sull’out sinistro, annuncio sul nome seguito dai rossoneri

Si iniziano a delineare le strategie di calciomercato delle varie squadre di Serie A in vista del mercato di gennaio. Strategie che includono, magari, anche la pretattica sulle proprie mosse, come nel caso del Milan e delle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic. Nei giorni scorsi, lo svedese ha spiegato che i rossoneri in questo momento non sarebbero intenzionati a fare mercato in entrata, considerando la rosa a posto così com’è.

Frasi che hanno lasciato un po’ di sospetto, anche perché poco dopo lo stesso Ibra si è parzialmente corretto, specificando che verranno fatti degli acquisti se dovessero emergere delle necessità. Necessità che in realtà ci sono, osservando la composizione della rosa, con qualche lacuna lasciata in eredità dal mercato estivo e che ancora fa discutere nell’ambiente.

Uno dei profili di cui ci sarebbe gran bisogno è quello di un vice Theo Hernandez, dato che nella squadra, al momento, non ci sono delle alternative all’altezza. Non a caso, si susseguono nomi e rumours vari sul tema. Con una pista in Serie A che potrebbe decollare all’improvviso.

Milan, da Udine il vice Theo Hernandez: rivelazione su Zemura

Tra i tanti profili, il Milan starebbe seguendo da vicino anche Zemura, laterale mancino dell’Udinese. La rivelazione arriva dal giornalista Carlo Pellegatti, da sempre vicino all’ambiente milanista.

Sul suo canale Youtube, Pellegatti ha spiegato, relativamente a Zemura, pur senza citarlo espressamente: “Al Milan può piacere un giocatore inglese, anche se naturalizzato dallo Zimbabwe, dal costo relativo. Finalmente avremmo l’alternativa di Theo Hernandez, per una cifra non distante dai 5 milioni di euro, almeno per quella che è la valutazione di Transfermarkt”. Ci sarebbe già il piano per fargli posto: “Il Milan dovrebbe cedere Jovic, che potrebbe fare da ‘rompighiaccio’ con il Torino per Ricci”.

Milan, tra il rinnovo di Theo Hernandez e i possibili eredi

Naturalmente, non è l’unica pista che il Milan sta valutando. La posizione di Theo Hernandez è cruciale e il Diavolo deve iniziare già a riflettere su cosa potrebbe accadere in caso di suo addio.

C’è un rinnovo difficile all’orizzonte, ecco perché si ragiona nell’immediato e anche in prospettiva. Motivo per il quale restano caldi i profili ad esempio di Dorgu e di Parisi.