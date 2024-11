Milan-scudetto, arriva il messaggio di Thiago Motta: la notizia sorprende tutti

Al termine del match di San Siro l’allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato anche degli obiettivi della squadra rossonera.

Il Milan di Paulo Fonseca ha deluso ancora e adesso in casa rossonera filtra il pessimismo. I fischi di San Siro al termine della gara contro la Juve sono apparsi come un segnale piuttosto chiaro ed adesso è fondamentale vedere cosa accadrà nelle prossime settimane. La classifica al momento è nefasta e domani il Milan potrebbe finire la giornata addirittura al nono posto.

Periodo complicato in casa Milan e – nonostante le tante assenze contro la Juventus – la situazione è tutt’altro che semplice. Nel post gara l’allenatore della Juve Thiago Motta ha analizzato tra le tante cose anche il club avversario, ecco le sue parole nello specifico: “Milan poco aggressivo? Non mi sorprende, Fonseca è un grande allenatore e loro sono una grande squadra. In una partita del genere se sbagli paghi, anche al minimo errore. Bisogna giocare con tante cose che possono cambiare la partita”.

Milan, le parole di Thiago Motta lasciano di stucco

Motta ha avuto belle parole per il Milan e per Fonseca e ha detto che non vuole assolutamente criticare ne uno e ne l’altro. Il tecnico oriundo ma italiano ha parlato anche degli obiettivi del club rossonero e ha spiegato:

“Il Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto, io penso questo”. Infine un elogio a tutti i suoi giocatori e tra questi anche Savona, giovane che è risultato tra i migliori nonostante la marcatura di un giocatore del calibro di Rafa Leao.