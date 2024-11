News Milan, addio sempre più vicino per il veterano: destino segnato, saluta i rossoneri

Addio sempre più vicino in casa Milan. Il veterano rossonero ha già le valigie pronte ed è pronto a salutare Milanello a stretto giro.

C’è grande attesa per Milan-Juventus. La classica più antica della Serie A è pronta a regalare una nuova puntata della sua infinita rivalità. Sarà un duello decisivo specialmente per i rossoneri, che sono chiamati ad una prova d’orgoglio per risalire la china dopo il pareggio-beffa di Cagliari e guadagnare tre punti fondamentali contro i bianconeri per sperare ancora nello scudetto.

Fonseca deve ancora risolvere alcuni dubbi di formazioni specialmente sulla trequarti, zona in cui serpeggia l’incertezza sulle condizioni di Pulisic e la possibile titolarità di Loftus-Cheek. Stravolgimenti in vista anche nella retroguardia, in cui con ogni probabilità tornerà dal primo minuto Gabbia, rientrato a pieno regime dopo l’infortunio muscolare. Al fianco dell’azzurro giocherà Thiaw, mentre ci sono pochi dubbi sui terzini. Saranno nuovamente Emerson Royal e Theo Hernandez ad agire sulle fasce, provando a contenere i temibili esterni offensivi di Thiago Motta.

La titolarità del brasiliano significa una nuova bocciatura per Davide Calabria. Il capitano rossonero partirà nuovamente in panchina per l’ennesima volta in stagione. Il futuro per il numero 2 è sempre più delineato.

Milan, futuro sempre più certo per Calabria: la posizione del club

Come riporta l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, la trattativa per il rinnovo rimane in standby, ma le possibilità che qualcosa si sblocchi sono in netto calo. Ciò significa che, a meno di clamorose sorprese, Calabria andrà in scadenza nel giugno 2025 e saluterà Milanello. Un altro calciatore con la fascia al braccio è quindi pronto a dare l’addio al Diavolo dopo precedenti illustri come Romagnoli, Montolivo e Ambrosini.

I problemi fisici di questo inizio campionato non hanno aiutato il laterale, in campo dal primo minuto solamente in tre occasioni tra Serie A e Champions League. I contatti congelati tra l’entourage dell’azzurro e il club di via Aldo Rossi aprono le porte anche ad un addio anticipato a gennaio, ipotesi che potrebbe portare qualcosa nelle casse della società. Al momento non ci sono squadre che si sono fatte avanti con intensità su Calabria. L’unica dirigenza che ha mosso i primi passi appare il Galatasaray, ma nessuna operazione è ancora entrata nel vivo.

L’unica certezza, attualmente, è quindi la partenza del giocatore cresciuto nel vivaio rossonero, ma la cui storia con la squadra del cuore potrebbe terminare nel peggiore dei modi.