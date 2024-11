“Non deve lasciarsi schiacciare”: L’ex capitano del Milan si espone su Camarda, poi l’elogio per la vittoria al Bernabeu

Le parole dell’ex capitano del Milan su Camarda e la vittoria al Bernabeu in Champions fanno sorridere i tifosi rossoneri

Il Milan torna a far sognare i suoi tifosi dopo un periodo complesso, con una vittoria pesantissima contro il Real Madrid al Bernabeu che ha riacceso l’entusiasmo in casa rossonera.

La squadra, reduce da settimane di critiche per prestazioni non all’altezza delle aspettative, ha finalmente mostrato una determinazione e un carattere che sembravano perduti.

I tifosi, delusi dalle recenti performance, avevano manifestato apertamente il proprio malcontento, ma queste due vittorie consecutive hanno riportato serenità e fiducia nell’ambiente.

La vittoria in Champions League contro i Blancos è stata un punto di svolta che ha dato una svolta alla stagione rossonera. Il Milan è apparso compatto, capace di soffrire e di colpire al momento giusto, mostrando una maturità tattica che fa ben sperare per il futuro. Ora, la squadra sembra aver trovato un ritmo e una continuità che potrebbero fare la differenza nei prossimi impegni.

A sostenere questa ritrovata fiducia è anche l’ex capitano, che ha elogiato pubblicamente la prestazione dei ragazzi e ha condiviso parole di incitamento, sottolineando l’importanza del sostegno a tutto il gruppo.

L’atmosfera in casa Milan è nuovamente elettrica, con i tifosi che, accantonate le critiche, hanno ripreso a sostenere appassionatamente la squadra.

Baresi tra consigli ed elogi: le parole dell’ex capitano

Franco Baresi, ex capitano rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Corriere della Sera ed ha divulgato su diverse tematiche, come il momento che sta vivendo il Milan in questo periodo e delle parole per Camarda.

Su Camarda: “I ragazzi di oggi sono più svegli, ma hanno più pressioni e aspettative: devono essere bravi a non farsi schiacciare – dice Baresi – lui è un ragazzo molto regolare ed equilibrato“.

Sul Totonero: “Ero stupito, non avrei mai pensato ci fossero questi raggiri. E’ stato un momento buio: capii che dovevo stare molto attento a chi mi circondava. Ci voleva una corazza“.

Infine, Baresi si è esposto anche sulla splendida vittoria del Milan ottenuta contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, nella quarta giornata di Champions League: “E’ stata una gran vittoria e noi al Bernabeu non ci eravamo riusciti. Ma passammo delle sfide da dentro o fuori e il peso era un po’ diverso“.

Parole forti ed importanti quelle dichiarate da Baresi, con la speranza di continuare a vedere un grande Milan per il proseguo della stagione.