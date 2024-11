Slovan-Milan, Fonseca rassicura i tifosi: “Sarà totalmente diverso rispetto alla Juve”, poi sulla qualificazione

Manca poco a Slovan Bratislava-Milan. Paulo Fonseca si è espresso sul match imminente con le seguenti parole dichiarate a Sky Sport.

Si apre il quinto turno di Champions League ed è il Milan a dare il via alle danze. I rossoneri sono di scena in Slovacchia contro lo Slovan Bratislava, ultimo nella mega classifica della massima competizione europea. I rossoneri, dopo due gare deludenti, non hanno margini di errore. Bisogna solo vincere al “Tehelnè Pole” per continuare a sperare di arrivare tra le prime otto ed evitare i playoff.

Le gare da qui all’ottava giornata possono agevolare il Diavolo, che dopo lo Slovan affronterà Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. Quattro impegni che, sulla carta, possono dare lo slancio al Milan, che però dovrà affrontare con la stessa intensità messa in campo al “Santiago Bernabeu” contro il Real Madrid per portare a casa il bottino pieno.

Lo sa bene anche Paulo Fonseca, che ai microfoni di Sky Sport ha parlato come di seguito a pochi istanti dal calcio d’inizio.

Milan, Fonseca motiva il turnover: “Abbiamo tante partite”

Il tecnico ha spiegato come di seguito le sue scelte odierne:

“Abbiamo tante partite, i giocatori hanno fatto anche partite in Nazionale. Abbiamo bisogno di gestire pensando sempre a vincere le partite. Sono il primo che voglio vincere le partite, nessuno vuole vincere più di me. Ho scelto una squadra che penso possa fare bene.

Fonseca ha lasciato alle spalle la gara negativa disputata sabato contro la Juventus:

“Abbiamo parlato sulla partita con la Juve. Giocare con loro è una partita molto singolare, oggi sarà totalmente diverso. Dobbiamo rispettare l’avversario e pensare che questi tre punti sono importantissimi. Florenzi ha detto in spogliatoio che la vittoria contro il Real perde di senso se oggi non vincessimo e io sono totalmente d’accordo.”

Alla domanda sulle possibilità di piazzamento tra le prime otto, l’allenatore ha risposto come di seguito:

“Pensiamo partita per partita, ma oggi è importante vincere. Pensare oltre è un azzardo, se non vinciamo oggi non vale pensare al dopo.”

Al termine dell’intervista, Paulo Fonseca ha fatto un confronto tra campionato e Champions League:

“Ogni partita è a sè, dobbiamo pensare solo in Champions. Abbiamo bisogno di questi tre punti, penso che le partite sono tutte diverse, ma i punti sono gli stessi. In campionato, in Champions, noi dobbiamo cercare le motivazioni per fare sempre tre punti.”

Ogni partita è a sè, ma l’incontro deve terminare con un solo risultato: la vittoria.