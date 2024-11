Ultime Milan, si ferma un titolare: possibile forfait in Champions

Il Milan in campo a Milanello per preparare la trasferta di Champions contro lo Slovan, ma c’è un forfait dell’ultim’ora.

I rossoneri si stanno allenando in questo momento in vista della trasferta di Bratislava. Domani sera, infatti, scenderanno in campo contro lo Slovan nel match valevole per la quinta di giornata di UEFA Champions League.

Programma di rifinitura questa mattina, con partenza per la capitale slovacca nel pomeriggio.

In serata, dalle ore 19.15 in poi, avrà luogo la conferenza stampa di Paulo Fonseca, accompagnato da Tammy Abraham.

C’è però un’assenza inaspettata durante l’allenamento, oltre a quella già prevista di Alvaro Morata che, causa squalifica, non potrà scendere in campo e dare il proprio contributo alla squadra nel match di domani.

Si ferma Emerson Royal: il terzino destro assente nella rifinitura

Non finiscono qui le brutte notizie per Fonseca. Oltre a far fronte all’assenza del capitano della Spagna, nonché l’uomo di maggior caratura internazionale dei suoi, l’allenatore portoghese dovrà probabilmente rinunciare anche ad Emerson Royal.

Si attendono ancora aggiornamenti sulle condizioni dell’ex Tottenham che, a gran sorpresa della stampa presente, non è sceso sul campo di allenamento durante la rifinitura. Fortunatamente per il Milan è pienamente recuperato Davide Calabria. Il terzino italiano è sceso in campo anche nel secondo tempo contro la Juventus e si candida quindi fortemente per una maglia da titolare.