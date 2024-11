“Vedremo cosa accadrà”: Milan, l’obiettivo di mercato è netto sul futuro

Il calciatore, accostato al Milan nelle ultime settimane, è tornato a parlare del suo prossimo futuro. Annuncio in diretta.

E’ sempre tempo di calciomercato. In casa Milan in questo momento il pensiero è rivolto a tornare nelle parti alte della classifica e c’è grande attesa tra i tifosi per il big match di sabato prossimo contro la Juventus, in programma alle ore 18. Intanto – anche se manca tantissimo – si discute di un possibile obiettivo del club rossonero.

Uno dei principali problemi del Milan in questa stagione è la difesa, il reparto e diversi elementi non convincono e non è escluso che ci possa essere una rivoluzione a fine stagione. Alcuni difensori potrebbero salutare e negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un giocatore, lo stesso Ibrahimovic non ha escluso a priori un suo approdo ed anzi lo status di svincolato a fine stagione potrebbe portare nuovo interesse.

D’altronde il Milan ha avuto diversi problemi con i centrali difensivi, l’unico che sembra dare garanzie è Gabbia e il club sarebbe pronto a rinnovargli il contratto, poi c’è Pavlovic che finora non ha rispettato le attese e c’è Tomori che quest’anno ha portato più bassi che alti. Per questo il Milan è sulle tracce del centrale svedese Viktor Lindelof, un nome fatto spesso nelle ultime settimane.

Mercato Milan, arriva l’annuncio in diretta

Il difensore del Manchester United con il contratto in scadenza a fine stagione. In passato Lindelof era un nome di grande prospettiva ma gli infortuni hanno condizionato in parte la sua carriera. Ora il giocatore sembrerebbe essere al 100 % e ai microfoni di Fotbolldirekt ha rilasciato interessanti dichiarazioni:

“Amorim? Ho sentito parlare molto bene di lui, siamo stati in squadra insieme anni fa ma io ero molto giovane”, ha spiegato il calciatore che ha poi continuato: “Voci di mercato su Juventus e Milan? Al momento non penso a questo, il mio obiettivo era solo tornare a giocare a calcio dopo l’infortunio. Ora sono in scadenza e quindi ci saranno voci e notizie su cosa accadrà. Il mio obiettivo comunque resta aiutare la squadra, ora sono tornato e ho sensazioni diverse”, ha chiuso il calciatore.

Difficilmente Lindelof è un nome papabile per il mercato di gennaio ma occhio all’estate quando il giocatore potrebbe rappresentare una buona opzione a parametro zero, il Milan potrebbe acquistare un paio di centrali per la prossima stagione e Lindelof rappresenta un opzione low cost piuttosto interessante.