Verso Milan-Juve, esulta Fonseca: recupero fondamentale

Al riento dalla sosta Nazionali ci sarà il big match tra Milan e Juventus, finalmente Thiago Motta recupera i suoi infortunati

Il prossimo sabato 23 novembre la Juventus di Thiago Motta affronterà il Milan al Meazza. Secondo La Gazzetta dello Sport lo stadio sarà sold out!

Entrambe le compagini cercheranno la vittoria ad ogni costo, i bianconeri per continuare la loro scia positiva e non mollare il Napoli primo in classifica, i rossoneri per riscattarsi dopo il pari con il Cagliari e rimettersi in corsa.

La squadra di Paulo Fonseca affronterà una Juventus ancora sconvolta dai numerosi infortuni che hanno costretto il tecnico bianconero ad adottatare delle strategie d’emergenza.

I problemi in difesa non paiono infatti risolversi, in modo particolare dopo l’infortunio di Bremer, Thiago Motta dispone di solo tre centrali difensivi, al di là dei calciatori che il tecnico potrebbe adattare in quel ruolo. Il calendario non facilita la situazione già preoccupante della Juventus che affonterà il match contro il Milan sapendo già d’avere in programma una serie di altre gare tutt’altro che semplici.

Il Milan è pronto ad affrontare una Juventus vittima di numerosi infortuni che non paiono dare tregua al tecnico bianconero Thiago Motta.

Tuttavia nonostante le pesanti e lunghe assenze potrebbero esserci finamente dei rientri. Nessuna novità positiva per la difesa che non sarà ancora retta da Bremer, ma probabilmente comparirà tra i convocati il nome di Douglas Luiz.

Il centrocampista brasiliano dopo l’affaticamento durante il riscaldamento pre Juventus-Stoccarda era infatti stato raccomandato dallo staff tecnico d’avere massima cautela. Purtroppo per Motta non c’è ancora nessuna notizia positiva per quanto riguarda Nico Gonzales.